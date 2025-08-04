Депутат ЗакСО вступился за заблокированный трек уральской рэп-группы

— говорит депутат.

«Да, текст песни и музыка могут показаться грязными. Но это правда того времени. А вместо того, чтобы сохранить часть культурного наследия, цензура у нас в стране решает, что можно слушать, а что нельзя <...> И если в России так пойдёт дальше, то останется только одобренная и «безопасная» музыка, которую будет исполнять... ну, скорее всего, Шаман, а мы ещё будем ему платить по 15 миллионов за концерт и делать вид, что других артистов и песен не существует»,