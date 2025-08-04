Возрастное ограничение 18+
Депутат ЗакСО вступился за заблокированный трек уральской рэп-группы
По его мнению, многие узнали о Берёзовском и Екатеринбурге благодаря творчеству Вити АК
Фото: пресс-служба свердловского реготделения партии «Новые люди»
Рант Краев, депутат свердловского парламента от партии «Новые люди» публично раскритиковал решение заблокировать в России трек «Тем кто с нами» из альбома Мегаpolice берёзовской группы «АК-47», записанный совместно с рэперами Гуфом и Ноггано. Своё видеообращение он записал в городе-спутнике Екатеринбурга Берёзовском, где была основана группа «АК-47».
Краев назвал «Тем кто с нами» одной из знаковых песен «АК-47» и добавил, что благодаря творчеству Вити (очевидно, имеется в виду Виталий Гостюхин, он же «Витя АК» — ) многие узнали о Берёзе и Екатеринбурге, а сама песня «стала символом того времени».
К слову, в тексте песни «Тем кто с нами» (он также заблокирован) четыре раза упоминается Берёзовский и один раз — Екатеринбург.
Отметим, что решение об отнесении материалов к категории запрещенных пронаркотических находится в компетенции МВД. После решения полицейского министерства такие материалы блокирует Роскомнадзор.
В прошлом месяце один из соавторов запрещённого трека, рэпер Василий Вакуленко (Баста, Ноггано), приезжавший на концерт в Екатеринбурге, высказал мнение, что в родном городе Вити АК — Берёзовском — стоит назвать улицу в его честь.
«Да, текст песни и музыка могут показаться грязными. Но это правда того времени. А вместо того, чтобы сохранить часть культурного наследия, цензура у нас в стране решает, что можно слушать, а что нельзя <...> И если в России так пойдёт дальше, то останется только одобренная и «безопасная» музыка, которую будет исполнять... ну, скорее всего, Шаман, а мы ещё будем ему платить по 15 миллионов за концерт и делать вид, что других артистов и песен не существует»,
— говорит депутат.
