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Баста предложил назвать улицу в Березовском в честь рэпера Вити АК
Фото: телеграм-канал «Баста / Ноггано»
Во время общения с журналистами перед концертом в Екатеринбурге музыкант Баста (Василий Вакуленко) выступил с предложением увековечить память уральского рэпера Вити АК. По его словам, в родном городе артиста — Березовском — стоит назвать улицу в его честь.
«Я к нему отношусь просто с большой любовью, и, мне кажется, надо в Березовском в честь него назвать улицу. Так влюбить в себя Урал помог этот маленький позитивный человек. Он сам сделал намного больше, чем дяди с умными лицами в пиджаках, рассказывая о позитивном образе города. Просто улыбкой, добром, открытостью. Я его просто обожаю», — сказал Баста.
Накануне у Басты прошёл концерт. Он установил рекорд посещаемости для «Екатеринбург-Арены» — 40 000 зрителей. Чтобы дать возможность толпе поклонников творчества рэпера разойтись после концерта, сотрудникам ГАИ пришлось вручную регулировать движение на некоторых улицах в районе стадиона.
«Я к нему отношусь просто с большой любовью, и, мне кажется, надо в Березовском в честь него назвать улицу. Так влюбить в себя Урал помог этот маленький позитивный человек. Он сам сделал намного больше, чем дяди с умными лицами в пиджаках, рассказывая о позитивном образе города. Просто улыбкой, добром, открытостью. Я его просто обожаю», — сказал Баста.
Накануне у Басты прошёл концерт. Он установил рекорд посещаемости для «Екатеринбург-Арены» — 40 000 зрителей. Чтобы дать возможность толпе поклонников творчества рэпера разойтись после концерта, сотрудникам ГАИ пришлось вручную регулировать движение на некоторых улицах в районе стадиона.
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