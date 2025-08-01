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Роскомнадзор заблокировал трек свердловской группы АК-47
Месяц назад Витя АК и Макси АК исполняли его на «Уральской ночи Музыки» в Екатеринбурге
Фото: кадр из клипа на запрещённый трек
Композиция «Тем кто с нами» из альбома Мегаpolice берёзовской группы «АК-47», записанная совместно с Гуфом (Алексей Долматов) и Ноггано (Василий Вакуленко) в 2010 году, была запрещена в России «из-за содержания в тексте трека информации «о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров», сообщили в РКН.
Роскомнадзор внёс трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, проанализировавшего композицию.
Трек удалили не только с российского стримингового сервиса «Яндекс музыка», но и с зарубежных площадок Apple music и Spotify, отмечает музыкальное издание Flow.
Добавим, что в конце прошлой недели миллиардер родом из соседней Челябинской области Игорь Рыбаков заявил, что выкупает права на альбом всё того же Гуфа «Город дорог», который, по словам Рыбакова, стал виновником его пристрастия к пагубным привычкам в своё время. Рыбаков заявил, что сделка с гендиректором и продюсером лейбла «Монолит Рекордс» Антоном Прониным о покупке прав обошлась в 95 миллионов рублей, и она «близится к завершению». Однако после этого Пронин сказал информагентству Ura.ru, что не подпишет контракт на передачу прав Рыбакову в случае, если он намеревается удалить альбом, и продолжит в таком случае поиск других покупателей. Зато включился Роскомнадзор — в ведомстве заявили, что уже проводят мониторинг доступности в интернете альбома «Город дорог» Гуфа, и что передадут далее информацию экспертам, поскольку решение об отнесении материалов к категории запрещенных пронаркотических находится в компетенции МВД.
Роскомнадзор внёс трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, проанализировавшего композицию.
Трек удалили не только с российского стримингового сервиса «Яндекс музыка», но и с зарубежных площадок Apple music и Spotify, отмечает музыкальное издание Flow.
Добавим, что в конце прошлой недели миллиардер родом из соседней Челябинской области Игорь Рыбаков заявил, что выкупает права на альбом всё того же Гуфа «Город дорог», который, по словам Рыбакова, стал виновником его пристрастия к пагубным привычкам в своё время. Рыбаков заявил, что сделка с гендиректором и продюсером лейбла «Монолит Рекордс» Антоном Прониным о покупке прав обошлась в 95 миллионов рублей, и она «близится к завершению». Однако после этого Пронин сказал информагентству Ura.ru, что не подпишет контракт на передачу прав Рыбакову в случае, если он намеревается удалить альбом, и продолжит в таком случае поиск других покупателей. Зато включился Роскомнадзор — в ведомстве заявили, что уже проводят мониторинг доступности в интернете альбома «Город дорог» Гуфа, и что передадут далее информацию экспертам, поскольку решение об отнесении материалов к категории запрещенных пронаркотических находится в компетенции МВД.
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