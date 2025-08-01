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Роскомнадзор заблокировал трек свердловской группы АК-47

Месяц назад Витя АК и Макси АК исполняли его на «Уральской ночи Музыки» в Екатеринбурге

22.54 Понедельник, 4 августа 2025
Фото: кадр из клипа на запрещённый трек
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Композиция «Тем кто с нами» из альбома Мегаpolice берёзовской группы «АК-47», записанная совместно с Гуфом (Алексей Долматов) и Ноггано (Василий Вакуленко) в 2010 году, была запрещена в России «из-за содержания в тексте трека информации «о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров», сообщили в РКН.

Роскомнадзор внёс трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, проанализировавшего композицию.

Трек удалили не только с российского стримингового сервиса «Яндекс музыка», но и с зарубежных площадок Apple music и Spotify, отмечает музыкальное издание Flow.

Добавим, что в конце прошлой недели миллиардер родом из соседней Челябинской области Игорь Рыбаков заявил, что выкупает права на альбом всё того же Гуфа «Город дорог», который, по словам Рыбакова, стал виновником его пристрастия к пагубным привычкам в своё время. Рыбаков заявил, что сделка с гендиректором и продюсером лейбла «Монолит Рекордс» Антоном Прониным о покупке прав обошлась в 95 миллионов рублей, и она «близится к завершению». Однако после этого Пронин сказал информагентству Ura.ru, что не подпишет контракт на передачу прав Рыбакову в случае, если он намеревается удалить альбом, и продолжит в таком случае поиск других покупателей. Зато включился Роскомнадзор — в ведомстве заявили, что уже проводят мониторинг доступности в интернете альбома «Город дорог» Гуфа, и что передадут далее информацию экспертам, поскольку решение об отнесении материалов к категории запрещенных пронаркотических находится в компетенции МВД.

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
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22:54 Роскомнадзор заблокировал трек свердловской группы АК-47
21:18 В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
20:22 Почти пять сотен человек пожелали учиться в Школе кино Свердловской киностудии
20:08 Больницей в Туринске закончила воскресная поездка для двух взрослых и ребёнка
19:24 В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
18:57 Жители Екатеринбурга пытаются защитить Пышминские озерки
18:56 Байкеры собрались в центре Екатеринбурга из солидарности с покалеченной автомобилистом байкершей
18:25 За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний
18:01 Прокуратура утвердила обвинение директору бывшего регоператора ТБО «Экосервис»
17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
16:31 В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
16:02 В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столицы
15:41 Человек скончался в массовом ДТП под Верхней Пышмой
14:54 Трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге
13:43 В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
12:46 Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд
12:38 Авито запускает примерку товаров в пунктах выдачи
11:44 Екатеринбург занял шестое место в России по количеству летних веранд
11:18 Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:52 По делу об избиении мальчика на «заброшке» в Нижнем Тагиле вынесли приговор
09:49 Грозы ожидаются в Свердловской области
09:32 В Екатеринбурге высадили Аллею любви
09:05 Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
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