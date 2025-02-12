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23 штрафа получил екатеринбургский перевозчик за нарушение обязанностей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Перевозчик «Форт-Транс», обслуживающий автобусные маршруты № 48 (Горбольница № 7 – Широкая речка) и №92 (Институт связи – Палкинский торфяник) получил 23 штрафа за невыполнение своих обязанностей по брутто-контракту.
Как рассказали на портале городской администрации, перевозчику было выписано 2 штрафа за неудовлетворительное санитарное состояние автобусов, 19 – за недовыпуск транспортных средств и 2 – за несоблюдение времени последнего рейса. Всего перевозчику было выписано штрафов на 240 тысяч рублей.
Вопрос, связанный с нарушениями на этих маршрутах, в администрации назвали одним из самых проблемных на последнем заседании транспортной комиссии.
Как рассказали на портале городской администрации, перевозчику было выписано 2 штрафа за неудовлетворительное санитарное состояние автобусов, 19 – за недовыпуск транспортных средств и 2 – за несоблюдение времени последнего рейса. Всего перевозчику было выписано штрафов на 240 тысяч рублей.
«В работе 48-го маршрута наиболее существенные сбои были зафиксированы с 7 до 8 утра 17 и 18 февраля, а по 92-му маршруту не было обеспечено необходимое количество рейсов в выходные дни – 15 и 16 февраля»,
– уточнили в мэрии.
Вопрос, связанный с нарушениями на этих маршрутах, в администрации назвали одним из самых проблемных на последнем заседании транспортной комиссии.
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