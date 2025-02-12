23 штрафа получил екатеринбургский перевозчик за нарушение обязанностей

– уточнили в мэрии.

«В работе 48-го маршрута наиболее существенные сбои были зафиксированы с 7 до 8 утра 17 и 18 февраля, а по 92-му маршруту не было обеспечено необходимое количество рейсов в выходные дни – 15 и 16 февраля»,