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Морозы до -29°C ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются очень холодные ночи. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ночью ожидается понижение температуры до -29°C, днём лишь до -10°C.
В субботу, 22 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, изморозь. Ночью -23...-18°C, в горах и низинах до -28°C. Днём -10...-5°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -22...-20°C, днём -8...-6°C. Ветер слабый.
В воскресенье, 23 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24...-19°C, в горах и низинах до -29°C. Днём -8...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала тоже преимущественно без осадков, ночью -21...-19°C, днём -7...-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 22 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, изморозь. Ночью -23...-18°C, в горах и низинах до -28°C. Днём -10...-5°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -22...-20°C, днём -8...-6°C. Ветер слабый.
В воскресенье, 23 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24...-19°C, в горах и низинах до -29°C. Днём -8...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала тоже преимущественно без осадков, ночью -21...-19°C, днём -7...-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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