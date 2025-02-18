Свердловская область оказалась в лидерах по росту количества майнинговых ферм





– рассказали специалисты. «В годовом сопоставлении их количество выросло на 7%»,





– рассказали в МТС. «Клиенты МТС с помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счётчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных объектах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На Урале стало резко увеличиваться количество майнинговых ферм. Аномальную активность на энергосетях удалось выявить с помощью запатентованного МТС сервиса Energytool, способного находить фермы по добыче цифровой валюты.Как рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, только за январь они обнаружили 136 575 новых криптоферм.Больше всего майнинговых ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области, а год назад шокирующее количество таких ферм было обнаружено в регионах Северного Кавказа.Заметный рост количества криптоферм в минувшем месяце также зафиксировали на Урале и соседних к нему регионах: Тюменская область – 49%, Свердловская область – 42%, ХМАО – 36%, Пермский край – 30%, Челябинская область – 32%, Республика Башкортостан – на 24%. Также их количество заметно выросло в Самарской области – на 20%, и в Красноярском крае – 6%.По данным Energytool, на территории Свердловской области сосредоточено более 3 % от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области – 8%. В Башкортостане и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов.Пиковая нагрузка ферм при этом пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года.Кроме этого, известно, что активнее всего в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также – Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.Отмечается, что среди клиентов цифровой экосистемы более 50 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий.