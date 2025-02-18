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Свердловская область оказалась в лидерах по росту количества майнинговых ферм

13.53 Пятница, 21 февраля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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На Урале стало резко увеличиваться количество майнинговых ферм. Аномальную активность на энергосетях удалось выявить с помощью запатентованного МТС сервиса Energytool, способного находить фермы по добыче цифровой валюты.

Как рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, только за январь они обнаружили 136 575 новых криптоферм.

«В годовом сопоставлении их количество выросло на 7%»,

– рассказали специалисты.


Больше всего майнинговых ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области, а год назад шокирующее количество таких ферм было обнаружено в регионах Северного Кавказа.

Заметный рост количества криптоферм в минувшем месяце также зафиксировали на Урале и соседних к нему регионах: Тюменская область – 49%, Свердловская область – 42%, ХМАО – 36%, Пермский край – 30%, Челябинская область – 32%, Республика Башкортостан – на 24%. Также их количество заметно выросло в Самарской области – на 20%, и в Красноярском крае – 6%.

По данным Energytool, на территории Свердловской области сосредоточено более 3 % от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области – 8%. В Башкортостане и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов.

Пиковая нагрузка ферм при этом пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года.

Кроме этого, известно, что активнее всего в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также – Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

«Клиенты МТС с помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счётчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных объектах»,

– рассказали в МТС.


Отмечается, что среди клиентов цифровой экосистемы более 50 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:31 В Новой Ляле будут судить за взяточничество бывшего лесничего
10:07 В Свердловской области помощью «Паутины» задержали водителя с большим долгом по штрафам
09:42 Главный нарколог Свердловской области поддержал запрет на аборты в частных клиниках
08:12 В Екатеринбурге обвиняемым в подготовке теракта подросткам продлили содержание в СИЗО
21:02 Возможные пожары на Ганиной Яме будет тушить «БОБР»
20:38 Серовский магазин стройматериалов выплатит компенсацию за детскую травму
20:08 Екатеринбургский фламинго стал ЗооМистером-2025
19:32 За неподготовленную к похоронам мать два новоуральца получат по 100 тысяч
18:51 «Гармонией храмов Урала» можно полюбоваться в Белинке
18:41 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в среду
17:57 Неадекват с топором устроил погром в свердловском госпитале
17:33 14% россиян планируют купить машину в 2025 году
16:40 При попытке перебежать на красный школьник угодил под машину в Екатеринбурге
15:49 Суд внезапно не стал выносить приговор экс-директору первоуральского «Водоканала»
15:30 Жестоко расправившегося с подругой летом 2023 год подростку вынесли приговор
15:12 В Академическом районе Екатеринбурга появятся пять новых автобусных остановок
14:54 БФ «Дети России» вместе с ХК «Автомобилист» организуют в КРК «Уралец» два благотворительных матча
13:43 22 февраля в центре Екатеринбурга ограничат движение
13:26 СМИ сообщают об эвакуации первоуральского суда
12:55 Поломка выпущенного в Екатеринбург «Львёнка» вновь парализовала трамвайное движение
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