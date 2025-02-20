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Аналитики Авито рассказали о зарплатных перспективах гидов в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аналитики Авито проанализировали зарплатные предложения для гидов в Екатеринбурге, и выяснили сколько местные работодатели готовы им платить. Исследование приурочили ко Дню экскурсовода.
Как заявили Вечерним ведомостям представители площадки, в среднем экскурсоводам в уральской столице предлагают 50 – 70 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату, например, предлагают в парке живых бабочек, где ищут экскурсоводов-аниматоров.
По данным команды «Авито Услуг», в январе востребованность услуг экскурсоводов заметно возросла. Так, спрос на индивидуальные экскурсии по Екатеринбургу вырос на 125% год к году, а на групповые – аж на 367%. Стоимость услуг на индивидуальные экскурсии начинается в среднем от 2500 рублей, а на групповые – от 2000 рублей.
Аналитики считают, что такой интерес к работе гидов вызван повышением привлекательности столицы Урала для туристов.
Как заявили Вечерним ведомостям представители площадки, в среднем экскурсоводам в уральской столице предлагают 50 – 70 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату, например, предлагают в парке живых бабочек, где ищут экскурсоводов-аниматоров.
«Работа творческая и динамичная, подойдет активным и общительным людям. В обязанности входит подготовка выставки, проведение коротких экскурсий для посетителей и уход за бабочками. Опыт не требуется, предусмотрена оплачиваемая стажировка. Также для сотрудников компания предоставляет комфортные зоны отдыха»,
– предлагают вакансию на площадке «Авито Работа».
По данным команды «Авито Услуг», в январе востребованность услуг экскурсоводов заметно возросла. Так, спрос на индивидуальные экскурсии по Екатеринбургу вырос на 125% год к году, а на групповые – аж на 367%. Стоимость услуг на индивидуальные экскурсии начинается в среднем от 2500 рублей, а на групповые – от 2000 рублей.
Аналитики считают, что такой интерес к работе гидов вызван повышением привлекательности столицы Урала для туристов.
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