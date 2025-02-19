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В Свердловской области в 2024 году на 8% снизилось количество осуждённых

17.24 Пятница, 21 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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На прошлой неделе суды Свердловской области подвели итоги своей работы в 2024 году, согласно которым было завершено на 7% меньше производств по уголовным делам.

«В 2024 году судами области завершено производство по 20 836 уголовным делам, что на 7% меньше показателя 2023 года, это обусловлено снижением количества поступающих в суды дел»,

сообщили в Свердловском областном суде.


Всего в прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 15 852 лица – 71% от общего числа подсудимых, приводит статистику областной суд. В отношении 3467 человек суды прекратили уголовное преследование. Также было оправдано 60 человек. Медицинские меры принудительного характера назначили 377 подсудимым.

Отмечается, что количество осуждённых по сравнению с позапрошлым годом снизилось на 8% – в 2024 году было осуждено на 1278 человек меньше, чем в 2023 году.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:06 СМИ сообщают о драке в школе №142 в Екатеринбурге
12:30 Прокуратура намерена проконтролировать уголовное дело об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском
12:11 710 кубометров пиломатериалов отправили свердловские производители в Афганистан
10:31 В Новой Ляле будут судить за взяточничество бывшего лесничего
10:07 В Свердловской области помощью «Паутины» задержали водителя с большим долгом по штрафам
09:42 Главный нарколог Свердловской области поддержал запрет на аборты в частных клиниках
08:12 В Екатеринбурге обвиняемым в подготовке теракта подросткам продлили содержание в СИЗО
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20:38 Серовский магазин стройматериалов выплатит компенсацию за детскую травму
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19:32 За неподготовленную к похоронам мать два новоуральца получат по 100 тысяч
18:51 «Гармонией храмов Урала» можно полюбоваться в Белинке
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