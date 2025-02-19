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В Свердловской области в 2024 году на 8% снизилось количество осуждённых
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На прошлой неделе суды Свердловской области подвели итоги своей работы в 2024 году, согласно которым было завершено на 7% меньше производств по уголовным делам.
Всего в прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 15 852 лица – 71% от общего числа подсудимых, приводит статистику областной суд. В отношении 3467 человек суды прекратили уголовное преследование. Также было оправдано 60 человек. Медицинские меры принудительного характера назначили 377 подсудимым.
Отмечается, что количество осуждённых по сравнению с позапрошлым годом снизилось на 8% – в 2024 году было осуждено на 1278 человек меньше, чем в 2023 году.
«В 2024 году судами области завершено производство по 20 836 уголовным делам, что на 7% меньше показателя 2023 года, это обусловлено снижением количества поступающих в суды дел»,
– сообщили в Свердловском областном суде.
Всего в прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 15 852 лица – 71% от общего числа подсудимых, приводит статистику областной суд. В отношении 3467 человек суды прекратили уголовное преследование. Также было оправдано 60 человек. Медицинские меры принудительного характера назначили 377 подсудимым.
Отмечается, что количество осуждённых по сравнению с позапрошлым годом снизилось на 8% – в 2024 году было осуждено на 1278 человек меньше, чем в 2023 году.
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