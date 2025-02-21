Произошедшим на автомойке в Каменске-Уральском заинтересовалась Мизулина

написала Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.

«Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера, умышленным причинением вреда здоровью – нет»,