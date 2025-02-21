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Произошедшим на автомойке в Каменске-Уральском заинтересовалась Мизулина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Произошедшее на автомойке в Каменске-Уральском, где трое парней издевались над двумя девушками, привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Мизулина назвала случившееся «жестью» и озвучила близкое ей мнение по этому поводу.
Она также подчеркнула, что девушек обзывали по национальному признаку, снимая все происходящее на видео, чтобы в будущем шантажировать своих жертв.
Ранее местные прокуратура и СМИ сообщали, что парни избивали девушек и поливали холодной водой. Кроме этого, они вынудили их раздеться, продолжая снимать издевательства на камеру.
Мизулина назвала случившееся «жестью» и озвучила близкое ей мнение по этому поводу.
«Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера, умышленным причинением вреда здоровью – нет»,
– написала Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.
Она также подчеркнула, что девушек обзывали по национальному признаку, снимая все происходящее на видео, чтобы в будущем шантажировать своих жертв.
Ранее местные прокуратура и СМИ сообщали, что парни избивали девушек и поливали холодной водой. Кроме этого, они вынудили их раздеться, продолжая снимать издевательства на камеру.
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Прокуратура намерена проконтролировать уголовное дело об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском
21 февраля 2025
21 февраля 2025