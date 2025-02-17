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Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в среду

18.41 Четверг, 20 февраля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Тринадцать пожаров произошло вчера, 19 февраля, на территории Свердловской области. Некоторые из них оказались смертельными, — свидетельствует сводка МЧС России.

Три человека погибли в населённых пунктах Свердловской области в пожарах всего за сутки. Двое — в Пышме, ещё один — в Серове. Двойная трагедия в Пышме произошла из-за возгорания частного жилого дом на улице Чапаева. В какой-то момент огонь перекинулся на дворовые постройки и охватил в общей сложности 108 квадратных метров. Трагедия в Серове произошла в результате ещё большего пожара. Там загорелись ангар и другие постройки, принадлежащие лесопилке. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. О личности погибшего и о причинах пожара пока не сообщается. Но известно, что если пышминские пожарные боролись с огнём в течение часа, то у серовских на ликвидацию пожара ушло 85 минут.

Довольно крупный пожар случился также в посёлке Северка возле Екатеринбурга. На площади в 70 квадратных метров там горел мусор и стены «заброшки» на улице Комсомольская. На вызов выезжали 8 человек, которые с огнём справились в течение получаса.

Кроме того, пожарными был спасён один человек. Его пришлось выводить из дыма и пламени из пятиэтажки на улице Белореченской в Екатеринбурге. Несмотря на то, что загоревшаяся квартира находилась на первом этаже, самостоятельно покинуть здание жилец не смог и понадобились спасустройства, чтобы его эвакуировать. В данном случае на пожар выезжало рекордное количество пожарных ― 16 человек. Даже серовскую огненную стихию утихомиривали меньшим составом, всего 13 специалистов пожаротушения.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:57 Неадекват с топором устроил погром в свердловском госпитале
17:33 14% россиян планируют купить машину в 2025 году
16:40 При попытке перебежать на красный школьник угодил под машину в Екатеринбурге
15:49 Суд не стал выносить приговор экс-директору первоуральского «Водоканала»
15:30 Жестоко расправившегося с подругой летом 2023 год подростку вынесли приговор
15:12 В Академическом районе Екатеринбурга появятся пять новых автобусных остановок
14:54 БФ «Дети России» вместе с ХК «Автомобилист» организуют в КРК «Уралец» два благотворительных матча
13:43 22 февраля в центре Екатеринбурга ограничат движение
13:26 СМИ сообщают об эвакуации первоуральского суда
12:55 Поломка выпущенного в Екатеринбург «Львёнка» вновь парализовала трамвайное движение
12:32 Двое детей пострадали в ДТП на Восточной в Екатеринбурге
12:17 Екатеринбург попал в топ-10 городов по использованию электромобилей
11:35 В Нижнем Тагиле обсудили проблему неработающих бассейнов в школах и детсадах
11:04 Похитившей сына обидчицы жительнице Каменска-Уральского вынесли приговор
10:27 У екатеринбургского зоопарка может появиться новая площадка
09:55 После истории жильцов разрушающегося дома из Каменска-Уральского в эфире Первого канала возбудили уголовное дело
09:04 В трёх уральских регионах ожидаются лесные пожары грядущей весной
09:00 Мнение родителей в фокусе: старт независимой оценки качества условий в образовательных организациях Свердловской области
22:26 Фоторепортаж с уральского форума «Кибербезопасность в финансах»
21:33 В Екатеринбурге осудили похитителя 19 тонн рыбы
21:06 Умер выброшенный в Екатеринбурге облысевший попугайчик
20:31 Почти восемь сотен автоаварий произошло в Свердловской области всего за неделю
20:09 Путин наградил депутата Екатеринбургской гордумы медалью
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