Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в среду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Тринадцать пожаров произошло вчера, 19 февраля, на территории Свердловской области. Некоторые из них оказались смертельными, — свидетельствует сводка МЧС России.Три человека погибли в населённых пунктах Свердловской области в пожарах всего за сутки. Двое — в Пышме, ещё один — в Серове. Двойная трагедия в Пышме произошла из-за возгорания частного жилого дом на улице Чапаева. В какой-то момент огонь перекинулся на дворовые постройки и охватил в общей сложности 108 квадратных метров. Трагедия в Серове произошла в результате ещё большего пожара. Там загорелись ангар и другие постройки, принадлежащие лесопилке. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. О личности погибшего и о причинах пожара пока не сообщается. Но известно, что если пышминские пожарные боролись с огнём в течение часа, то у серовских на ликвидацию пожара ушло 85 минут.Довольно крупный пожар случился также в посёлке Северка возле Екатеринбурга. На площади в 70 квадратных метров там горел мусор и стены «заброшки» на улице Комсомольская. На вызов выезжали 8 человек, которые с огнём справились в течение получаса.Кроме того, пожарными был спасён один человек. Его пришлось выводить из дыма и пламени из пятиэтажки на улице Белореченской в Екатеринбурге. Несмотря на то, что загоревшаяся квартира находилась на первом этаже, самостоятельно покинуть здание жилец не смог и понадобились спасустройства, чтобы его эвакуировать. В данном случае на пожар выезжало рекордное количество пожарных ― 16 человек. Даже серовскую огненную стихию утихомиривали меньшим составом, всего 13 специалистов пожаротушения.