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Количество выдворенных из Екатеринбурга иностранцев за год выросло на 78%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2024 году количество выдворенных из Екатеринбурга иностранцев выросло на 78% по сравнению с 2023 годом.
Если в 2023 году из города было выдворено порядка 1300 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, то в 2024 году их число выросло до 2,4 тысяч, рассказал на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы по безопасности жизнедеятельности новый начальник городского УМВД Виктор Позняк.
При этом количество поставленных на миграционный учёт иностранцев за минувший год снизилось – 247 тысяч человек, что на 14% меньше, чем годом ранее.
Если в 2023 году из города было выдворено порядка 1300 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, то в 2024 году их число выросло до 2,4 тысяч, рассказал на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы по безопасности жизнедеятельности новый начальник городского УМВД Виктор Позняк.
При этом количество поставленных на миграционный учёт иностранцев за минувший год снизилось – 247 тысяч человек, что на 14% меньше, чем годом ранее.
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