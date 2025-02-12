Почти восемь сотен автоаварий произошло в Свердловской области всего за неделю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Еженедельные сводки Госавтоинспекции Свердловской области по авариям и нарушениям продолжают печалить большими цифрами. Так, в период с 10 по 16 февраля текущего года было зафиксировано более 10 тысяч нарушений ПДД и почти 800 ДТП.Точное число автоаварий на дорогах Свердловской области — 789. В 34 из них пострадали люди и двое человек погибли. Самой частой причиной ДТП стало превышение скорости (более половины случаев), несоблюдение очередности проезда и ошибки при движении задним ходом.Согласно новой сводке, сотрудники ГИБДД Свердловской области пресекли на прошлой неделе 10 050 нарушений правил дорожного движения. Почти 1000 из них совершили пешеходы, 635 — водители автобусов, 12 — водители мототранспорта и 7 — велосипедистов. Остальные девять с лишним тысяч нарушений было допущено водителями легкового и грузового транспорта.Самым частным нарушением остаются игнорирование ремней безопасности (2576 случаев) и тонировка стёкол (1351 случаев). Далее с большим отрывом следуют непредоставление преимущества пешеходам (275 случаев), отсутствие водительских прав (249 случаев) и перевозка детей без специальных автокресел (234 случая). С признаками опьянения от управления за неделю были отстранены 146 водителей, из них 18 — повторно.