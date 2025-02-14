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СМИ сообщают о задержании начальника екатеринбургского ОП №2 по подозрению в коррупции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Начальника екатеринбургского ОП №2 подполковника Александра Банникова сотрудники ФСБ, сообщает информагентство Ura.ru.
По данным издания, его подозревают в коррупции.
В полиции сообщения СМИ о задержании полицейского не подтверждали и не опровергали.
Банников возглавил отдел в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ весной 2023 года. Это произошло после назначения главой городского УМВД Максима Метелицы. По данным СМИ, Банников был близок к Метелице, являлся его замом, когда Метелица возглавлял полицию Новоуральска.
Напомним, недавно Метелица ушёл с должности начальника УМВД по Екатеринбургу.
По данным издания, его подозревают в коррупции.
В полиции сообщения СМИ о задержании полицейского не подтверждали и не опровергали.
Банников возглавил отдел в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ весной 2023 года. Это произошло после назначения главой городского УМВД Максима Метелицы. По данным СМИ, Банников был близок к Метелице, являлся его замом, когда Метелица возглавлял полицию Новоуральска.
Напомним, недавно Метелица ушёл с должности начальника УМВД по Екатеринбургу.
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