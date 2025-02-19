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В Североуральске врачам пришлось нестандартно подключили пенсионерку к ИВЛ для операции на щитовидной железе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Врачам Североуральской центральной городской больницы пришлось нестандартно подключить 75-летнюю пациентку к искусственной вентиляции лёгких, чтобы провести операцию на щитовидной железе.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, пожилая женщина жаловалась на ком в горле, мешавший ей глотать и дышать. В больнице ей сделали КТ и обнаружили на щитовидной железе крупную опухоль, которая сдавливала трахею и пищевод. Причём опухоль настолько сильно давила на стенки трахеи, что она деформировалась. Это означало, что подключить к ИВЛ женщину стандартным образом будет невозможно. Тогда было принято решение установить трубку в нижнюю часть трахеи.
Оперировать непростую пациентку приезжал главный внештатный специалист регионального Минздрава по организации неотложной хирургической помощи, хирург Территориального центра медицины катастроф Илья Ауздайчер. Ассистировал доктору молодой врач – заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артём Ходыка. Операцию они провели успешно.
Сообщается, что после первого курса химиотерапии объём остаточной опухоли уменьшился и женщина смогла нормально дышать. Сейчас она продолжает лечение для закрепления противоопухолевого эффекта.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, пожилая женщина жаловалась на ком в горле, мешавший ей глотать и дышать. В больнице ей сделали КТ и обнаружили на щитовидной железе крупную опухоль, которая сдавливала трахею и пищевод. Причём опухоль настолько сильно давила на стенки трахеи, что она деформировалась. Это означало, что подключить к ИВЛ женщину стандартным образом будет невозможно. Тогда было принято решение установить трубку в нижнюю часть трахеи.
Оперировать непростую пациентку приезжал главный внештатный специалист регионального Минздрава по организации неотложной хирургической помощи, хирург Территориального центра медицины катастроф Илья Ауздайчер. Ассистировал доктору молодой врач – заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артём Ходыка. Операцию они провели успешно.
Сообщается, что после первого курса химиотерапии объём остаточной опухоли уменьшился и женщина смогла нормально дышать. Сейчас она продолжает лечение для закрепления противоопухолевого эффекта.
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