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В Екатеринбурге на улице 8 Марта потушили автобус
Фото: МЧС Свердловской области
Сегодня, 21 февраля, днём в Екатеринбурге на улице 8 Марта вспыхнул автобус. По словам очевидцев, это произошло на «Южном» автовокзале.
Как рассказали в областном МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Всего в тушении было задействовало 12 единиц техники и 36 огнеборцев.
По какой причине автобус загорелся, пока непонятно. В этом будут разбираться пожарные дознаватели.
Как рассказали в областном МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Всего в тушении было задействовало 12 единиц техники и 36 огнеборцев.
По какой причине автобус загорелся, пока непонятно. В этом будут разбираться пожарные дознаватели.
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