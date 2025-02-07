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Владелица садового участка в Челябинской области вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге в одиночный пикет возле резиденции губернатора Свердловской области вышла владелица садового участка в Челябинской области.
Она выступает против строительства мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» на границе с Челябинской областью.
Она опасается, что строительство огромного мусорного полигона навредит не только здоровью жителей соседних населённых пунктов, но и биоразнообразию заказника.
Она выступает против строительства мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» на границе с Челябинской областью.
«Я имею дачный участок в Челябинской области, в Каслинском районе. В непосредственной близости с нашей Челябинской областью планируется строительство мусорного полигона. Буквально несколько километров от населённых пунктов. Кроме того, что там проживают люди, возле северной границы Каслинского района пролегает Шабуровский государственный природно-биологический заказник»,
– сказала пикетчица.
Она опасается, что строительство огромного мусорного полигона навредит не только здоровью жителей соседних населённых пунктов, но и биоразнообразию заказника.
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