Владелица садового участка в Челябинской области вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора

– сказала пикетчица.

«Я имею дачный участок в Челябинской области, в Каслинском районе. В непосредственной близости с нашей Челябинской областью планируется строительство мусорного полигона. Буквально несколько километров от населённых пунктов. Кроме того, что там проживают люди, возле северной границы Каслинского района пролегает Шабуровский государственный природно-биологический заказник»,