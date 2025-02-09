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В Свердловской области на прошедшей неделе боролись с 65 пожарами
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
За прошедшую неделю в Свердловской области было зафиксировано 65 пожаров, из которых 34 произошли в жилом секторе. Пожарным удалось спасти одного человека, однако один человек погиб.
Одним из самых крупных происшествий стал пожар на улице Трактористов, 30, в здании по производству полиэтилена. Возгорание охватило площадь 2400 м². В момент пожара в помещении находились опасные химикаты — полиэстерол и ацетон. На место происшествия выехали 50 сотрудников МЧС и 17 единиц спецтехники. Для борьбы с огнем использовали даже беспилотник.
Напомним, что сегодня произошёл пожар в автосервисе на улице Кислородной, где огонь распространился на площади 1000 м². Пострадали пять автомобилей, еще 14 эвакуировали.
Одним из самых крупных происшествий стал пожар на улице Трактористов, 30, в здании по производству полиэтилена. Возгорание охватило площадь 2400 м². В момент пожара в помещении находились опасные химикаты — полиэстерол и ацетон. На место происшествия выехали 50 сотрудников МЧС и 17 единиц спецтехники. Для борьбы с огнем использовали даже беспилотник.
Напомним, что сегодня произошёл пожар в автосервисе на улице Кислородной, где огонь распространился на площади 1000 м². Пострадали пять автомобилей, еще 14 эвакуировали.
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