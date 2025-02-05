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В Свердловской области прогнозируется сильный ветер
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такой прогноз дают синоптики Уральского гидрометцентра. Также они обещают относительно тёплую погоду в начале недели.
Сегодня, 10 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём -2...+3°C, в горах до -7°C. Ветер 4-9 м/сек, местами в горах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 11 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -9...-4°C, на крайнем севере до -12°C. Днём -7...-2°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков. Ночью -6...-4°C, днём -5...-3°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 12 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11...-6°C, днём -7...-2°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков. Ночью -8...-6°C, днём -6...-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 10 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём -2...+3°C, в горах до -7°C. Ветер 4-9 м/сек, местами в горах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 11 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -9...-4°C, на крайнем севере до -12°C. Днём -7...-2°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков. Ночью -6...-4°C, днём -5...-3°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 12 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11...-6°C, днём -7...-2°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков. Ночью -8...-6°C, днём -6...-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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