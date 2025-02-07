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В минувшую субботу 20 тысяч екатеринбуржцев встали на лыжи
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
По информации российского Министерства спорта, выступившего организатором «Лыжни России», в субботнем массовом заезде поучаствовало более 300 тысяч человек. В уральской столице на лыжи в день проведения мероприятия встало около 20 тысяч горожан, — уточняет официальный портал Екатеринбург.рф.
Напомним, всероссийская массовая лыжная гонка проводилась уже в 43 раз. В этом году «Лыжня России» была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основной её заезд проходил в Санкт-Петербурге, но и в других городах страны любители зимних видов спорта охотно обеспечивали масштабность заездов.
В Екатеринбурге местом проведения «Лыжни России» стал Преображенский парк, что находится на территории одного из самых молодых административных районов города — Академического. Забег, на самом деле, был не один. Отдельно провели забеги для профессионалов и для представителей силовых структур. Самых же отличившихся участников основного, массового забега отметили памятным подарком — шапкой с символикой «Лыжни России».
Напомним, всероссийская массовая лыжная гонка проводилась уже в 43 раз. В этом году «Лыжня России» была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основной её заезд проходил в Санкт-Петербурге, но и в других городах страны любители зимних видов спорта охотно обеспечивали масштабность заездов.
В Екатеринбурге местом проведения «Лыжни России» стал Преображенский парк, что находится на территории одного из самых молодых административных районов города — Академического. Забег, на самом деле, был не один. Отдельно провели забеги для профессионалов и для представителей силовых структур. Самых же отличившихся участников основного, массового забега отметили памятным подарком — шапкой с символикой «Лыжни России».
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