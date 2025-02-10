Возрастное ограничение 18+
Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки
Фото: Вечерние Ведомости
Платформа Авито запустила коммуникационную кампанию, посвящённую работе службы поддержки. Проект демонстрирует, что за каждым обращением пользователей стоят не только алгоритмы, но и реальные люди, готовые помочь в самых нестандартных ситуациях.
Каждый месяц специалисты Авито обрабатывают порядка двух с половиной миллионов запросов. Большинство из них решается с помощью искусственного интеллекта, но самые сложные и необычные случаи требуют человеческого участия. Чтобы рассказать о работе команды поддержки, компания создала серию коротких видеоинтервью с сотрудниками, где они делятся своими историями, переживаниями и радостями.
«Наша цель — показать живых людей за процессом поддержки, раскрыть их эмоции и труд, который остаётся за кадром. Мы выбрали формат видео, чтобы пользователи смогли увидеть искренние эмоции наших специалистов»,
Сотрудники, работающие «на линии», рассказали, как им удаётся находить решения для самых нетипичных ситуаций, что вдохновляет их в работе и почему иногда приходится выделять время «на погрустить».
«Каждый запрос — это история реального человека, и за ним стоят эмоции. Наша задача — не только ответить, но и проявить заботу, учесть все нюансы ситуации»,
Видео с «портретами» людей из службы поддержки будут публиковаться в социальных сетях платформы: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram-канале «Авито».
Каждый месяц специалисты Авито обрабатывают порядка двух с половиной миллионов запросов. Большинство из них решается с помощью искусственного интеллекта, но самые сложные и необычные случаи требуют человеческого участия. Чтобы рассказать о работе команды поддержки, компания создала серию коротких видеоинтервью с сотрудниками, где они делятся своими историями, переживаниями и радостями.
«Наша цель — показать живых людей за процессом поддержки, раскрыть их эмоции и труд, который остаётся за кадром. Мы выбрали формат видео, чтобы пользователи смогли увидеть искренние эмоции наших специалистов»,
— рассказала Анна Китайкина, руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям Авито.
Сотрудники, работающие «на линии», рассказали, как им удаётся находить решения для самых нетипичных ситуаций, что вдохновляет их в работе и почему иногда приходится выделять время «на погрустить».
«Каждый запрос — это история реального человека, и за ним стоят эмоции. Наша задача — не только ответить, но и проявить заботу, учесть все нюансы ситуации»,
— отметила Юлия Михалевская, руководитель отдела поддержки вертикалей «Недвижимость», «Работа», «Услуги» и специальных проектов.
Видео с «портретами» людей из службы поддержки будут публиковаться в социальных сетях платформы: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram-канале «Авито».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Авито, Ozon и Wildberries возглавили топ-3 ведущих площадок для запуска онлайн-бизнеса
10 февраля 2025
10 февраля 2025
Россияне стали чаще записываться к бьюти-мастерам через Авито
06 февраля 2025
06 февраля 2025