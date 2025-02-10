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Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки

19.53 Понедельник, 10 февраля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Платформа Авито запустила коммуникационную кампанию, посвящённую работе службы поддержки. Проект демонстрирует, что за каждым обращением пользователей стоят не только алгоритмы, но и реальные люди, готовые помочь в самых нестандартных ситуациях.

Каждый месяц специалисты Авито обрабатывают порядка двух с половиной миллионов запросов. Большинство из них решается с помощью искусственного интеллекта, но самые сложные и необычные случаи требуют человеческого участия. Чтобы рассказать о работе команды поддержки, компания создала серию коротких видеоинтервью с сотрудниками, где они делятся своими историями, переживаниями и радостями.

«Наша цель — показать живых людей за процессом поддержки, раскрыть их эмоции и труд, который остаётся за кадром. Мы выбрали формат видео, чтобы пользователи смогли увидеть искренние эмоции наших специалистов»,

— рассказала Анна Китайкина, руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям Авито.


Сотрудники, работающие «на линии», рассказали, как им удаётся находить решения для самых нетипичных ситуаций, что вдохновляет их в работе и почему иногда приходится выделять время «на погрустить».

«Каждый запрос — это история реального человека, и за ним стоят эмоции. Наша задача — не только ответить, но и проявить заботу, учесть все нюансы ситуации»,

— отметила Юлия Михалевская, руководитель отдела поддержки вертикалей «Недвижимость», «Работа», «Услуги» и специальных проектов.


Видео с «портретами» людей из службы поддержки будут публиковаться в социальных сетях платформы: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram-канале «Авито».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:02 В екатеринбургском обществе охотников собирают подписи под обвинением своих членов в браконьерстве
14:35 В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта
13:31 Владелица садового участка в Челябинской области вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора
12:41 В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
12:18 У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры
12:01 К четырём годам приговорили жителя Алапаевского района за нападение на участкового
11:12 Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Палисадной в Екатеринбурге
10:52 В Верхней Салде рассмотрят уголовное дело о хищении 4 миллионов у детского дома
10:18 Встреча приставов и пьяного водителя снегохода в Алапаевска закончилась 14 сутками ареста
09:33 В Свердловской области прогнозируется сильный ветер
18:49 Глава СК потребовал доклад о нападении пьяного бойца на фельдшера в Екатеринбурге
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