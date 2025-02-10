Авито ближе знакомит пользователей со службой поддержки

— рассказала Анна Китайкина, руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям Авито.

— отметила Юлия Михалевская, руководитель отдела поддержки вертикалей «Недвижимость», «Работа», «Услуги» и специальных проектов.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Платформа Авито запустила коммуникационную кампанию, посвящённую работе службы поддержки. Проект демонстрирует, что за каждым обращением пользователей стоят не только алгоритмы, но и реальные люди, готовые помочь в самых нестандартных ситуациях.Каждый месяц специалисты Авито обрабатывают порядка двух с половиной миллионов запросов. Большинство из них решается с помощью искусственного интеллекта, но самые сложные и необычные случаи требуют человеческого участия. Чтобы рассказать о работе команды поддержки, компания создала серию коротких видеоинтервью с сотрудниками, где они делятся своими историями, переживаниями и радостями.Сотрудники, работающие «на линии», рассказали, как им удаётся находить решения для самых нетипичных ситуаций, что вдохновляет их в работе и почему иногда приходится выделять время «на погрустить».Видео с «портретами» людей из службы поддержки будут публиковаться в социальных сетях платформы: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram-канале «Авито».