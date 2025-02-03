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В Верхней Салде рассмотрят уголовное дело о хищении 4 миллионов у детского дома
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхнесалдинский районный суд передали уголовное дело о хищении 4 миллионов рублей у детского дома в Верхней Салде его главным бухгалтером.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, должность главного бухгалтере занимала 47-летняя местная жительница. По версии следствия, с января 2018 года по май 2023 года она, имея доступ к банковскому счёту учреждения, начисляла себе повышенную зарплату. Таким образом почти за пять с половиной лет она тайно похитила более 4 миллионов рублей.
Судить её будут по статье о краже с банковского счёта в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, должность главного бухгалтере занимала 47-летняя местная жительница. По версии следствия, с января 2018 года по май 2023 года она, имея доступ к банковскому счёту учреждения, начисляла себе повышенную зарплату. Таким образом почти за пять с половиной лет она тайно похитила более 4 миллионов рублей.
Судить её будут по статье о краже с банковского счёта в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
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