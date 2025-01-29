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К протестам жителей ЮЗа против новостройки власти Екатеринбурга не прислушались
Иллюстрация: Мастерская «ИНЖИН»
На официальном портале Екатеринбург.РФ появилось заключение о результатах общественных обсуждений, касающихся проекта возведения двух 25-этажных зданий на улице Онуфриева. Согласно этому документу, в обсуждении приняли участие только пять человек, и ни один их довод против застройки не был учтён.
При этом, доводы «против» весьма существенные. Жители домов, возле которых хотят отгрохать два небоскрёба смешенного назначения, указывают на уже существующую нехватку детских садов и школ, на сложную ситуацию с автопарковками, на дорожные пробки, которые возникают теперь и которые только участятся с появлением новых строений. То есть, эти проблемы — существующие или ожидаемые с воплощением проекта — касаются, на самом деле, всех жителей Юго-Западного микрорайона города.
Напомним, в разговоре с Вечерними Ведомостями один из самых активных противников данных планов по застройке района, Денис Кардаков, особо указывал на острую ситуацию с автомобильными парковками. По его словам, обещанные проектировщиками подземная автостоянка на 167 мест и 22 места на открытых площадках не решат проблему, поскольку не смогут удовлетворить даже нужды семей, которые заселятся в две новые высотки. Без появления новых дорог и достаточного количества парковочных мест новые дома строить нельзя, как считает житель микрорайона. Более приемлемым вариантом ему видится постройка офисных зданий, без жилых квартир. А в идеале, говорит Денис Кардаков, был бы отказ от застройки данного участка высотками и возведение на этом месте, например, спортивного объекта для местных жителей.
Увы, администрация города по ознакомлении со всеми аргументами против стройки, решила мнения их не учитывать и изменения в проект не вносить. При этом людей, настроенных против двух 25-этажек привычно успокаивают обещаниями светлого будущего. Так, например, на замечание, что в районе не хватает школ, дан ответ, что в Генплане развития городского округа есть строительство общеобразовательного учреждения (вот только точных сроков строительства нет). На замечания о загруженности дорог тоже ссылаются на Генплан, в котором заложены расширения и реконструкции дорог, которые не известно, осуществляться ли, и не ясно, когда именно.
При этом, доводы «против» весьма существенные. Жители домов, возле которых хотят отгрохать два небоскрёба смешенного назначения, указывают на уже существующую нехватку детских садов и школ, на сложную ситуацию с автопарковками, на дорожные пробки, которые возникают теперь и которые только участятся с появлением новых строений. То есть, эти проблемы — существующие или ожидаемые с воплощением проекта — касаются, на самом деле, всех жителей Юго-Западного микрорайона города.
Напомним, в разговоре с Вечерними Ведомостями один из самых активных противников данных планов по застройке района, Денис Кардаков, особо указывал на острую ситуацию с автомобильными парковками. По его словам, обещанные проектировщиками подземная автостоянка на 167 мест и 22 места на открытых площадках не решат проблему, поскольку не смогут удовлетворить даже нужды семей, которые заселятся в две новые высотки. Без появления новых дорог и достаточного количества парковочных мест новые дома строить нельзя, как считает житель микрорайона. Более приемлемым вариантом ему видится постройка офисных зданий, без жилых квартир. А в идеале, говорит Денис Кардаков, был бы отказ от застройки данного участка высотками и возведение на этом месте, например, спортивного объекта для местных жителей.
Увы, администрация города по ознакомлении со всеми аргументами против стройки, решила мнения их не учитывать и изменения в проект не вносить. При этом людей, настроенных против двух 25-этажек привычно успокаивают обещаниями светлого будущего. Так, например, на замечание, что в районе не хватает школ, дан ответ, что в Генплане развития городского округа есть строительство общеобразовательного учреждения (вот только точных сроков строительства нет). На замечания о загруженности дорог тоже ссылаются на Генплан, в котором заложены расширения и реконструкции дорог, которые не известно, осуществляться ли, и не ясно, когда именно.
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