Под Североуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика





– говорится в сообщении пресс-группы. «По предварительным данным произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское УГБИДД сообщает о ДТП с участием двух грузовиков недалеко от Североуральска. Известно об одном погибшем.Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.