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Под Североуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское УГБИДД сообщает о ДТП с участием двух грузовиков недалеко от Североуральска. Известно об одном погибшем.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
«По предварительным данным произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью»,
– говорится в сообщении пресс-группы.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
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