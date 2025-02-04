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Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата
Фото: телеграм-канал «Свалов пишет»
С центральной улицы Верхней Пышмы эвакуировали подозрительные полуприцепы, которые почти месяц стояли возле дома №34 на Успенском проспекте. Один из них был без номеров, а на другом номера были скрыты грязью. Ситуация привлекла внимание депутата Законодательного Собрания Свердловской области Алексея Свалова, который обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться.
Выяснилось, что появление техники связано с открытием нового салона оптики «Счастливый взгляд» в этом районе. По словам регионального директора сети Елизаветы Волтаревой, их бизнес столкнулся с давлением и провокациями со стороны конкурентов. Среди инцидентов — провокационные «проверки», оскорбительные отзывы, попытки помешать работе салона, используя грузовую технику.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
Жители соседних домов поддержали необходимость убрать полуприцепы, считая их угрозой безопасности. Однако нашлась и защитница техники — управляющая соседнего салона оптики, зарегистрированного на ее супруга Евгения П.
После внимания депутата полуприцепы были эвакуированы на штрафстоянку, а место их парковки огородили бетонными блоками. Алексей Свалов подчеркнул недопустимость подобных методов конкурентной борьбы и важность обеспечения безопасности на улицах города.
Выяснилось, что появление техники связано с открытием нового салона оптики «Счастливый взгляд» в этом районе. По словам регионального директора сети Елизаветы Волтаревой, их бизнес столкнулся с давлением и провокациями со стороны конкурентов. Среди инцидентов — провокационные «проверки», оскорбительные отзывы, попытки помешать работе салона, используя грузовую технику.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
Жители соседних домов поддержали необходимость убрать полуприцепы, считая их угрозой безопасности. Однако нашлась и защитница техники — управляющая соседнего салона оптики, зарегистрированного на ее супруга Евгения П.
После внимания депутата полуприцепы были эвакуированы на штрафстоянку, а место их парковки огородили бетонными блоками. Алексей Свалов подчеркнул недопустимость подобных методов конкурентной борьбы и важность обеспечения безопасности на улицах города.
«Улицы Верхней Пышмы должны быть безопасными для горожан, а бесхозная крупногабаритная техника несет потенциальную террористическую угрозу, ограничивает обзор водителям. Поэтому ей не место в центре города. А если это еще и метод борьбы с конкурентами – такая ситуация недопустима», – сказал Алексей Свалов.
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