Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата

«Улицы Верхней Пышмы должны быть безопасными для горожан, а бесхозная крупногабаритная техника несет потенциальную террористическую угрозу, ограничивает обзор водителям. Поэтому ей не место в центре города. А если это еще и метод борьбы с конкурентами – такая ситуация недопустима», – сказал Алексей Свалов.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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