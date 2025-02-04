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Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата

19.16 Понедельник, 10 февраля 2025
Фото: телеграм-канал «Свалов пишет»
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С центральной улицы Верхней Пышмы эвакуировали подозрительные полуприцепы, которые почти месяц стояли возле дома №34 на Успенском проспекте. Один из них был без номеров, а на другом номера были скрыты грязью. Ситуация привлекла внимание депутата Законодательного Собрания Свердловской области Алексея Свалова, который обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться.

Выяснилось, что появление техники связано с открытием нового салона оптики «Счастливый взгляд» в этом районе. По словам регионального директора сети Елизаветы Волтаревой, их бизнес столкнулся с давлением и провокациями со стороны конкурентов. Среди инцидентов — провокационные «проверки», оскорбительные отзывы, попытки помешать работе салона, используя грузовую технику.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Жители соседних домов поддержали необходимость убрать полуприцепы, считая их угрозой безопасности. Однако нашлась и защитница техники — управляющая соседнего салона оптики, зарегистрированного на ее супруга Евгения П.

После внимания депутата полуприцепы были эвакуированы на штрафстоянку, а место их парковки огородили бетонными блоками. Алексей Свалов подчеркнул недопустимость подобных методов конкурентной борьбы и важность обеспечения безопасности на улицах города.

«Улицы Верхней Пышмы должны быть безопасными для горожан, а бесхозная крупногабаритная техника несет потенциальную террористическую угрозу, ограничивает обзор водителям. Поэтому ей не место в центре города. А если это еще и метод борьбы с конкурентами – такая ситуация недопустима», – сказал Алексей Свалов.


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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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16:45 Под Североуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика
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14:35 В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта
13:31 Владелица садового участка в Челябинской области вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора
12:41 В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
12:18 У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры
12:01 К четырём годам приговорили жителя Алапаевского района за нападение на участкового
11:12 Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Палисадной в Екатеринбурге
10:52 В Верхней Салде рассмотрят уголовное дело о хищении 4 миллионов у детского дома
10:18 Встреча приставов и пьяного водителя снегохода в Алапаевска закончилась 14 сутками ареста
09:33 В Свердловской области прогнозируется сильный ветер
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17:52 В Свердловской области на прошедшей неделе боролись с 65 пожарами
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16:44 В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
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