Встреча приставов и пьяного водителя снегохода в Алапаевска закончилась 14 сутками ареста





– рассказали в ведомстве. «Он намеревался в таком состоянии сесть за руль транспортного средства и продолжить свой путь, не задумываясь о том, что несёт угрозу жизни и здоровью жителей посёлка. Судебные приставы не могли остаться в стороне, они не дали мужчине сесть за руль в таком состоянии и вызвали инспекторов ГИБДД»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Алапаевске случайная встреча судебных приставов с мужчиной, катавшимся на снегоходе в нетрезвом состоянии, закончилась для последнего арестом.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, это произошло в посёлке Заря, куда приставы приехали на исполнительные действия. Там к ним навстречу выехал мужчина на снегоходе, привлёкший к себе внимание своей неловкостью. Приставы видели, как он встал со снегохода и, шатаясь, прошёлся за «добавкой», а за ним протянулся неприятный алкогольный запах. После «добавки» мужчина планировал вернуться за руль, но ему не позволили это сделать.Пока они ожидали сотрудников полиции, мужчина продолжал распивать алкоголь и грязно ругаться. Но это не помогло ему избежать наказания, которое в итоге назначил суд, – 14 суток ареста.