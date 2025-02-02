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К четырём годам приговорили жителя Алапаевского района за нападение на участкового
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Алапаевском районе вынесли приговор местному жителю, который в сентябре прошлого года напал на участкового, когда тот вёз его в суд.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 9 сентября 2024 года, когда полицейские везли осуждённого в суд, где должны были рассмотреть составленный на него протокол за неуплаченный вовремя штраф (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), он попытался сбежать из служебной машины.
За это ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Свою вину в случившемся мужчина не признал. Алапаевский городской суд, учтя наличие рецидива в его действиях, назначил ему 4 года в исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 9 сентября 2024 года, когда полицейские везли осуждённого в суд, где должны были рассмотреть составленный на него протокол за неуплаченный вовремя штраф (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), он попытался сбежать из служебной машины.
«С этой целью в салоне транспортного средства он нанёс рукой один удар в область головы полицейского, пытавшегося пресечь его противоправные действия, причинив ему физическую боль»,
– сказали в ведомстве.
За это ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Свою вину в случившемся мужчина не признал. Алапаевский городской суд, учтя наличие рецидива в его действиях, назначил ему 4 года в исправительной колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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