Водителей просят проверить видеорегистраторы для помощи в поисках пенсионерки в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжаются поиски 78-летней Раисы Медведевой (Хомелюк), которая пропала 3 февраля в Камышлове. Волонтёры «ЛизаАлерт» просят водителей проверить записи с видеорегистраторов, которые могли зафиксировать её передвижения.«Если с 5 по 7 февраля вы проезжали на машине через Камышлов, пгт. Пышма и далее по Тюменскому направлению или через деревни Аксариха, Трифоново, Устьянка, вы можете помочь», — сообщают волонтёры.Раиса Фёдоровна нуждается в медицинской помощи. Её приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, седые длинные волосы, голубые глаза. На момент пропажи была одета в серый пуховик и чёрные сапоги.Если у вас есть информация, свяжитесь с поисковиками. Контактное лицо — Анна (Анима), телефон +7 965 513 24 96.