В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта

Фото: ЕМИИ





– рассказали в музее. «Несмотря на очень короткий период, отведенный для профессиональной реализации, наследие художника представляет интересный и разнообразный материал. На выставке будет представлено около 100 графических произведений Эриха Борхерта, созданных в период его жизни в России»,

Фото: ЕМИИ





– рассказали организаторы выставки. «В конце декабря 1941 года Борхерт был мобилизован в трудармию и направлен на строительство Уральского алюминиевого завода (УАЗ) в Каменск-Уральский. Выставка завершается так называемой "каменской серией" рисунков Эриха Борхерта. Здесь вновь ощущается невовлечённый взгляд художника-рассказчика, исследующего реальность из окна комнаты – нейтрального и безопасного места, будто созданного для обстоятельного наблюдения за миром»,

Фото: ЕМИИ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбургском музее изобразительного искусства покажут работы художника Эриха Борхерта (1907–1944), написанные в период его жизни в СССР.Вместе с профессором немецкой школы архитектуры Баухауз, выпускником которой являлся и сам Борхерт, он руководил творческой деятельностью проектной мастерской треста «Малярстрой». Вместе они работали в области цветового оформления общественных пространств и интерьеров.На выставке покажут его работы, как из первой половины 1930-х годов, когда в его творчестве преобладал дух экспрессионизма, так и из второй половины 1930-х, когда излюбленным мотивом становятся пляжные сцены с отдыхающими и графика Борхерта приобретает повествовательный и бесконфликтный характер.Кроме этого, будут показаны его работы в 1941 – 1942 годах. В то время он много работал в жанре политического антивоенного плаката и карикатуры.Выставка будет работать с 12 февраля по 27 апреля 2025 года под названием «Эрих Борхерт в России».