Пылкая суббота и более спокойное воскресенье были у свердловских пожарных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшую субботу на территории Свердловской области зафиксировано 16 пожаров. Воскресенье в этом плане выдалось более спокойным — пожарных вызывали только 11 раз. Об этом свидетельствуют ежедневные сводки МЧС России.Половина пожаров минувших выходных пришлась на жилой сектор. Самый крупный из них произошёл 8 февраля в посёлке Троицкий, что под Талицей. Там загорелся частный жилой дом, 144 квадратных метра которого охватил огонь. На вызов выслали десять огнеборцев и три единицы техники. С задачей они справились за 36 минут, после чего за дело взялись пожарные дознаватели. При осмотре места происшествия им удалось установить, что возгорание произошло из-за несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (причина довольно частая в зимний период).Второй по крупности пожар случился в воскресенье, 9 февраля, и тоже в посёлке, только на этот раз — в Лосинном, что относится к Берёзовскому городскому округу. Горела там «заброшка» на улице Саши Мичаева. Огню удалось охватить площадь в 80 квадратных метров, пока 7 пожарных не одолели его. На это у специалистов пожаротушения ушло всего 19 минут.Другие «пожары выходного дня» вспыхивали в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Арамиле и других населённых пунктах. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.