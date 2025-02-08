Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургском обществе охотников собирают подписи под обвинением своих членов в браконьерстве
Фото: скрин из видео, Вечерние ведомости
В здании «Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов» (ЕГООиР) собирают подписи под документом, содержащим обвинение нескольких членов организации в браконьерстве. В документе, который лежит на стойке в офисе общественной организации, написано, что два члена – фамилии указаны в лежащем документе – являются браконьерами, а кроме того, якобы пытаются произвести «рейдерский» захват с «помощью судебных приставов».
Корреспондент издания попытался взять комментарий у Светланы Берсенёвой, которая называет себя врио председателя общества, однако женщина, которая, скорее всего, ей и являлась, отказалась разговаривать с журналистами — заявив, что она якобы не Светлана Берсенёва. Другая же женщина, сидевшая рядом со стойкой с подписным листом, заявила, что документ со сбором подписей «положили только сегодня», от комментариев также отказалась, сославшись на то, что с прессой может общаться только врио председателя общества.
Мы связались с охотниками, против которых публично собирают подписи, указывая, что они браконьеры.
Максим Владимиров сказал корреспонденту Вечерних ведомостей, что считает такие обвинения клеветой. «В обществе знают, как мы ответственно относимся к законодательству, связанному с охотой, на меня за всё время не было даже ни одной административки по «браконьерским» статьям, и тем более, нет никаких уголовных дел. Уверен, что целью данного сбора подписей является очернение моего имени, по сути это клевета, что является самостоятельным преступлением со стороны распространителей и подписантов», — прокомментировал Владимиров появление документа.
Один из подписантов этой бумаги – а всего, судя по ней, их было четверо, отказался от комментария в СМИ.
Отметим, что в Екатеринбургском городском обществе охотников и рыболовов уже несколько лет своеобразное безвластие — согласно выписке из ЕГРЮЛ, временно исполняющей обязанности руководителя является Светлана Берсенёва — дочь возглавлявшего до этого общество на протяжении 35 лет Николая Карабута. Однако собрание общества, по итогам которого Берсенёва стала руководителем, было проведено с грубыми нарушениями закона, и суд признал его недействительным, решение вступило в силу ещё в июне 2024 года. Нового собрания с тех пор так и не провели, и Берсенёва продолжает считать себя руководителем общества.
При этом в отношении Берсенёвой и ещё нескольких членов ЕГООиР возбуждены уголовные дела — из-за того, что они давали заведомо ложные показания в суде, где оспаривалась законность собрания общества.
Кроме того, ещё одно уголовное дело возбуждено по статье о хищении. «В период времени с 31.01.2020 года по 10.12.2021 года неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисе СРОО «ЕГООИР» по ул. Розы Люксембург д.19, в Октябрьском административном районе г. Екатеринбурга, тайно похитили денежные средства, принадлежащие СРОО «ЕГООИР» в сумме не менее 150 000 рублей, чем причинили указанному обществу материальный ущерб», — указано в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Судя по данным сервиса List-Org, называющая себя временным руководителем Берсенева, довела ЕГООиР до блокировки счетов общества.
Мы готовы предоставить Светлане Берсенёвой площадку для высказывания, если она всё-таки пожелает выразить свою позицию по отношению к происходящему в обществе.
Корреспондент издания попытался взять комментарий у Светланы Берсенёвой, которая называет себя врио председателя общества, однако женщина, которая, скорее всего, ей и являлась, отказалась разговаривать с журналистами — заявив, что она якобы не Светлана Берсенёва. Другая же женщина, сидевшая рядом со стойкой с подписным листом, заявила, что документ со сбором подписей «положили только сегодня», от комментариев также отказалась, сославшись на то, что с прессой может общаться только врио председателя общества.
Мы связались с охотниками, против которых публично собирают подписи, указывая, что они браконьеры.
Максим Владимиров сказал корреспонденту Вечерних ведомостей, что считает такие обвинения клеветой. «В обществе знают, как мы ответственно относимся к законодательству, связанному с охотой, на меня за всё время не было даже ни одной административки по «браконьерским» статьям, и тем более, нет никаких уголовных дел. Уверен, что целью данного сбора подписей является очернение моего имени, по сути это клевета, что является самостоятельным преступлением со стороны распространителей и подписантов», — прокомментировал Владимиров появление документа.
Один из подписантов этой бумаги – а всего, судя по ней, их было четверо, отказался от комментария в СМИ.
Отметим, что в Екатеринбургском городском обществе охотников и рыболовов уже несколько лет своеобразное безвластие — согласно выписке из ЕГРЮЛ, временно исполняющей обязанности руководителя является Светлана Берсенёва — дочь возглавлявшего до этого общество на протяжении 35 лет Николая Карабута. Однако собрание общества, по итогам которого Берсенёва стала руководителем, было проведено с грубыми нарушениями закона, и суд признал его недействительным, решение вступило в силу ещё в июне 2024 года. Нового собрания с тех пор так и не провели, и Берсенёва продолжает считать себя руководителем общества.
При этом в отношении Берсенёвой и ещё нескольких членов ЕГООиР возбуждены уголовные дела — из-за того, что они давали заведомо ложные показания в суде, где оспаривалась законность собрания общества.
Кроме того, ещё одно уголовное дело возбуждено по статье о хищении. «В период времени с 31.01.2020 года по 10.12.2021 года неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисе СРОО «ЕГООИР» по ул. Розы Люксембург д.19, в Октябрьском административном районе г. Екатеринбурга, тайно похитили денежные средства, принадлежащие СРОО «ЕГООИР» в сумме не менее 150 000 рублей, чем причинили указанному обществу материальный ущерб», — указано в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Судя по данным сервиса List-Org, называющая себя временным руководителем Берсенева, довела ЕГООиР до блокировки счетов общества.
Мы готовы предоставить Светлане Берсенёвой площадку для высказывания, если она всё-таки пожелает выразить свою позицию по отношению к происходящему в обществе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на стадионе «Динамо» заложили капсулу времени в рамках турнира «Лёд надежды нашей»
03 февраля 2025
03 февраля 2025
В Екатеринбурге «завуч» убедила школьницу перевести родительские деньги на «безопасные счета»
07 февраля 2025
07 февраля 2025