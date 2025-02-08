Возрастное ограничение 18+

В екатеринбургском обществе охотников собирают подписи под обвинением своих членов в браконьерстве

15.02 Понедельник, 10 февраля 2025
Фото: скрин из видео, Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В здании «Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов» (ЕГООиР) собирают подписи под документом, содержащим обвинение нескольких членов организации в браконьерстве. В документе, который лежит на стойке в офисе общественной организации, написано, что два члена – фамилии указаны в лежащем документе – являются браконьерами, а кроме того, якобы пытаются произвести «рейдерский» захват с «помощью судебных приставов».

Корреспондент издания попытался взять комментарий у Светланы Берсенёвой, которая называет себя врио председателя общества, однако женщина, которая, скорее всего, ей и являлась, отказалась разговаривать с журналистами — заявив, что она якобы не Светлана Берсенёва. Другая же женщина, сидевшая рядом со стойкой с подписным листом, заявила, что документ со сбором подписей «положили только сегодня», от комментариев также отказалась, сославшись на то, что с прессой может общаться только врио председателя общества.

Мы связались с охотниками, против которых публично собирают подписи, указывая, что они браконьеры.

Максим Владимиров сказал корреспонденту Вечерних ведомостей, что считает такие обвинения клеветой. «В обществе знают, как мы ответственно относимся к законодательству, связанному с охотой, на меня за всё время не было даже ни одной административки по «браконьерским» статьям, и тем более, нет никаких уголовных дел. Уверен, что целью данного сбора подписей является очернение моего имени, по сути это клевета, что является самостоятельным преступлением со стороны распространителей и подписантов», — прокомментировал Владимиров появление документа.

Один из подписантов этой бумаги – а всего, судя по ней, их было четверо, отказался от комментария в СМИ.

Отметим, что в Екатеринбургском городском обществе охотников и рыболовов уже несколько лет своеобразное безвластие — согласно выписке из ЕГРЮЛ, временно исполняющей обязанности руководителя является Светлана Берсенёва — дочь возглавлявшего до этого общество на протяжении 35 лет Николая Карабута. Однако собрание общества, по итогам которого Берсенёва стала руководителем, было проведено с грубыми нарушениями закона, и суд признал его недействительным, решение вступило в силу ещё в июне 2024 года. Нового собрания с тех пор так и не провели, и Берсенёва продолжает считать себя руководителем общества.

При этом в отношении Берсенёвой и ещё нескольких членов ЕГООиР возбуждены уголовные дела — из-за того, что они давали заведомо ложные показания в суде, где оспаривалась законность собрания общества.

Кроме того, ещё одно уголовное дело возбуждено по статье о хищении. «В период времени с 31.01.2020 года по 10.12.2021 года неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисе СРОО «ЕГООИР» по ул. Розы Люксембург д.19, в Октябрьском административном районе г. Екатеринбурга, тайно похитили денежные средства, принадлежащие СРОО «ЕГООИР» в сумме не менее 150 000 рублей, чем причинили указанному обществу материальный ущерб», — указано в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Судя по данным сервиса List-Org, называющая себя временным руководителем Берсенева, довела ЕГООиР до блокировки счетов общества.

Мы готовы предоставить Светлане Берсенёвой площадку для высказывания, если она всё-таки пожелает выразить свою позицию по отношению к происходящему в обществе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку на «зебре» из-за солнца
08 февраля 2025
В Екатеринбурге на стадионе «Динамо» заложили капсулу времени в рамках турнира «Лёд надежды нашей»
03 февраля 2025
В Екатеринбурге «завуч» убедила школьницу перевести родительские деньги на «безопасные счета»
07 февраля 2025
Известный медиаменеджер из Екатеринбурга Игорь Мишин прокомментировал обыски
03 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»

У основателя сети обнаружилось гражданство Гренады и резидентство Венгрии
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:27 Авито, Ozon и Wildberries возглавили топ-3 ведущих площадок для запуска онлайн-бизнеса
15:15 В колонию строгого режима отправится житель Режа за краденные шоколадки и тушенку
15:02 В екатеринбургском обществе охотников собирают подписи под обвинением своих членов в браконьерстве
14:35 В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта
13:31 Владелица садового участка в Челябинской области вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора
12:41 В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
12:18 У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры
12:01 К четырём годам приговорили жителя Алапаевского района за нападение на участкового
11:12 Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Палисадной в Екатеринбурге
10:52 В Верхней Салде рассмотрят уголовное дело о хищении 4 миллионов у детского дома
10:18 Встреча приставов и пьяного водителя снегохода в Алапаевска закончилась 14 сутками ареста
09:33 В Свердловской области прогнозируется сильный ветер
18:49 Глава СК потребовал доклад о нападении пьяного бойца на фельдшера в Екатеринбурге
17:52 В Свердловской области на прошедшей неделе боролись с 65 пожарами
17:19 Водителей просят проверить видеорегистраторы для помощи в поисках пенсионерки в Свердловской области
16:44 В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
15:06 62% екатеринбуржцев поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года
14:13 Жителям Верхней Пышмы предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»
13:55 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 февраля?
12:10 В Екатеринбурге загорелся автосервис: площадь пожара — 1 000 квадратов
12:01 В Екатеринбурге пройдет ярмарка современного искусства с работами уральских художников
11:29 В Екатеринбурге отец школьника напал на второклассников: Бастрыкин потребовал доклад
17:15 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры 21 работник получил зарплату
16:24 Водителям будут мешать погодные условия на дорогах Свердловской области
15:46 «Москвич» и Chery подешевели: какие новые автомобили потеряли в цене в Свердловской области
13:40 В Екатеринбурге суд увеличил штраф бизнесмену, помогавшему призывникам избегать службы в армии, в 43 раза
Все новости Свердловской области
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
Все новости России и мира
16:27 Авито, Ozon и Wildberries возглавили топ-3 ведущих площадок для запуска онлайн-бизнеса
15:15 В колонию строгого режима отправится житель Режа за краденные шоколадки и тушенку
15:02 В екатеринбургском обществе охотников собирают подписи под обвинением своих членов в браконьерстве
14:35 В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта
13:31 Владелица садового участка в Челябинской области вышла в пикет к резиденции свердловского губернатора
12:41 В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
12:18 У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры
12:01 К четырём годам приговорили жителя Алапаевского района за нападение на участкового
11:12 Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Палисадной в Екатеринбурге
10:52 В Верхней Салде рассмотрят уголовное дело о хищении 4 миллионов у детского дома
10:18 Встреча приставов и пьяного водителя снегохода в Алапаевска закончилась 14 сутками ареста
09:33 В Свердловской области прогнозируется сильный ветер
18:49 Глава СК потребовал доклад о нападении пьяного бойца на фельдшера в Екатеринбурге
17:52 В Свердловской области на прошедшей неделе боролись с 65 пожарами
17:19 Водителей просят проверить видеорегистраторы для помощи в поисках пенсионерки в Свердловской области
16:44 В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
15:06 62% екатеринбуржцев поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года
14:13 Жителям Верхней Пышмы предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»
13:55 Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 февраля?
12:10 В Екатеринбурге загорелся автосервис: площадь пожара — 1 000 квадратов
12:01 В Екатеринбурге пройдет ярмарка современного искусства с работами уральских художников
11:29 В Екатеринбурге отец школьника напал на второклассников: Бастрыкин потребовал доклад
17:15 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры 21 работник получил зарплату
16:24 Водителям будут мешать погодные условия на дорогах Свердловской области
15:46 «Москвич» и Chery подешевели: какие новые автомобили потеряли в цене в Свердловской области
13:40 В Екатеринбурге суд увеличил штраф бизнесмену, помогавшему призывникам избегать службы в армии, в 43 раза
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK