У резиденции свердловского губернатора проходит пикет против Сысертского полигона





считает пикетчица. «Я понимаю, что проблема утилизации, переработки мусора в области стоит очень остро. Но так, как она решается в нашей области, это самое настоящее вредительство»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит одиночный пикет против строительства мусорного полигона.Сегодня с плакатом и требованием к Евгению Куйвашеву вышла жительница Екатеринбурга Людмила.