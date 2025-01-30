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У резиденции свердловского губернатора проходит пикет против Сысертского полигона
Фото: читатель Вечерних ведомостей
У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит одиночный пикет против строительства мусорного полигона.
Сегодня с плакатом и требованием к Евгению Куйвашеву вышла жительница Екатеринбурга Людмила.
Сегодня с плакатом и требованием к Евгению Куйвашеву вышла жительница Екатеринбурга Людмила.
«Я понимаю, что проблема утилизации, переработки мусора в области стоит очень остро. Но так, как она решается в нашей области, это самое настоящее вредительство»,
– считает пикетчица.
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