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Глава СК потребовал доклад о нападении пьяного бойца на фельдшера в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
8 февраля в Екатеринбурге фельдшер бригады скорой помощи пострадал от рук пьяного бойца. В связи с этим глава СК Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, 20-летний каратист напился с другом и пьяный валялся на улице Циолковского. Это заметила прохожая и вызвала скорую помощь. Молодой человек стал вести себя агрессивно, когда медики прибыли на вызов: матерился, кидался с кулаками и угрожал отцом, мастером спорта по карате. В результате нападения один из фельдшеров получил перелом руки и травму головы.
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по данному факту. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя следственного управления по области Константина Мирошниченко подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, 20-летний каратист напился с другом и пьяный валялся на улице Циолковского. Это заметила прохожая и вызвала скорую помощь. Молодой человек стал вести себя агрессивно, когда медики прибыли на вызов: матерился, кидался с кулаками и угрожал отцом, мастером спорта по карате. В результате нападения один из фельдшеров получил перелом руки и травму головы.
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по данному факту. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя следственного управления по области Константина Мирошниченко подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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