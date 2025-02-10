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За нападение на ребёнка екатеринбуржца отправят в колонию
Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, без всякой причины напавшему на девочку в магазине. Возмутительный случай произошёл осенью прошлого, 2024 года.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал 45-летнего местного жителя Ивана Кукушкина виновным в хулиганстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
Нападение произошло в сентябре прошлого года в одном из магазинов сети «Магнит» на улице Шишимской. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без видимой причины ударил кулаком по голове 9-летнюю девочку. Ребёнок упал, а когда поднялся и попытался убежать, нападавший погнался за жертвой. Защитить девочку смог отец, который скрутил агрессора и удерживал его до прибытия сотрудника Росгвардии. Нарушитель был задержан и передан полиции.
Ранее судимый Кукушкин позже не смог объяснить мотивы своего поступка. Под суд он пошёл по уголовной статье 213 УК РФ («хулиганство с применением насилия»).
Как уточняют в Свердловском областном суде, у адвоката осужденного есть 15 суток, чтобы обжаловать вердикт.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал 45-летнего местного жителя Ивана Кукушкина виновным в хулиганстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
Нападение произошло в сентябре прошлого года в одном из магазинов сети «Магнит» на улице Шишимской. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без видимой причины ударил кулаком по голове 9-летнюю девочку. Ребёнок упал, а когда поднялся и попытался убежать, нападавший погнался за жертвой. Защитить девочку смог отец, который скрутил агрессора и удерживал его до прибытия сотрудника Росгвардии. Нарушитель был задержан и передан полиции.
Ранее судимый Кукушкин позже не смог объяснить мотивы своего поступка. Под суд он пошёл по уголовной статье 213 УК РФ («хулиганство с применением насилия»).
Как уточняют в Свердловском областном суде, у адвоката осужденного есть 15 суток, чтобы обжаловать вердикт.
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