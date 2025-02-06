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Обвиняемого в коррупции мэра Дегтярска отпустили из СИЗО
Фото: страница Вадима Пильникова в соцсети Вконтакте
Мэра Дегтярска Вадима Пильникова, которому вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), отпустили из СИЗО. Там пробыл всего два месяца.
В конце января следователь, расследующий дело главы Дегтярска, выходил в суд с ходатайством о продлении меры пресечения – и срок заключения под стражей Пильникову был продлён на два месяца. Но спустя неделю тот же следователь вновь вышел в суд – уже с ходатайством о замене меры пресечения на домашний арест, сообщили в пресс-службе областного суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отпустил Вадима Пильникова под домашний арест до 5 апреля. Расследование его дела продолжается.
В конце января следователь, расследующий дело главы Дегтярска, выходил в суд с ходатайством о продлении меры пресечения – и срок заключения под стражей Пильникову был продлён на два месяца. Но спустя неделю тот же следователь вновь вышел в суд – уже с ходатайством о замене меры пресечения на домашний арест, сообщили в пресс-службе областного суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отпустил Вадима Пильникова под домашний арест до 5 апреля. Расследование его дела продолжается.
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