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В Свердловскую область привезли 20 тонн яблок из Турции
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прошли проверку 20 тонн свежих яблок, которые прибыли из Турции 8 февраля.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского межрегионального управления Россельхознадзора, их сотрудники вместе со специалистом из Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» отобрали образцы и проверили их на вредителей.
Это означает, что вся продукция прошла проверку, и скоро турецкие яблоки появятся на полках свердловских продуктовых.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского межрегионального управления Россельхознадзора, их сотрудники вместе со специалистом из Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» отобрали образцы и проверили их на вредителей.
«В результате досмотра и карантинной экспертизы в яблоках карантинных объектов не обнаружено»,
– рассказали в ведомстве.
Это означает, что вся продукция прошла проверку, и скоро турецкие яблоки появятся на полках свердловских продуктовых.
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