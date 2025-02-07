В Свердловскую область привезли 20 тонн яблок из Турции





рассказали в ведомстве. «В результате досмотра и карантинной экспертизы в яблоках карантинных объектов не обнаружено»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прошли проверку 20 тонн свежих яблок, которые прибыли из Турции 8 февраля.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского межрегионального управления Россельхознадзора, их сотрудники вместе со специалистом из Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» отобрали образцы и проверили их на вредителей.Это означает, что вся продукция прошла проверку, и скоро турецкие яблоки появятся на полках свердловских продуктовых.