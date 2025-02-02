В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Ленинском районе Екатеринбурга сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в которой один человек погиб, а еще трое, включая ребенка, получили травмы. ДТП произошло сегодня днем у дома № 232 на улице Московской.По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Поло» двигался по Объездной дороге с небезопасной скоростью при маневре задел два автомобиля движущимися впереди — «Лексус» и «Тойоту RAV4». После этого он выехал на правую полосу, где столкнулся с припаркованным «Ниссаном Марч», а затем сбил четырех человек.Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, смертельные травмы получил 38-летний мужчина. Еще трое — женщина с ребенком и мужчина — доставлены в больницу. По данным автоинспекции, водительница «Ниссана» остановилась из-за поврежденного колеса, а двое мужчин помогали ей заменить покрышку. В этот момент и произошёл инцидент.Водители «Лексуса» и «Тойоты RAV4» покинули место происшествия, их разыскивают и призывают незамедлительно явиться в органы полиции для дачи показаний. ГИБДД просит очевидцев сообщить информацию о ДТП по телефону +7(999)-563-43-34 или 02.