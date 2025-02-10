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Стрелявшему по вагонам молодому екатеринбуржцу вынесли приговор
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге осудили молодого человека за стрельбу по вагонам пригородных поездов. Своё преступление, квалифицированное как хулиганство и вандализм, он совершил весной прошлого года.
Инцидент произошел в марте 2024 года на перегоне «Путевка-Исток» Свердловской железной дороги. Одним из весенних вечером подсудимый произвёл из пневматического пистолета восемь выстрелов по проходящим поездам, в которых находились пассажиры. В результате были повреждены окна вагонов. Люди, к счастью, не пострадали. Но пальба вызвала панику среди пассажиров, а материальный ущерб акционерному обществу «РЖД» от выстрелов превысил 70 тысяч рублей.
Судили 19-летнего екатеринбуржца в Октябрьском районном суде. Его признали виновным в хулиганстве и вандализме, и назначили наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы. Однако — условно. Испытательный срок судья отмерил в два года.
Как уточняет Уральская транспортная прокуратура, решение суда вступит в силу через 15 суток, если не будет обжаловано сторонами.
Инцидент произошел в марте 2024 года на перегоне «Путевка-Исток» Свердловской железной дороги. Одним из весенних вечером подсудимый произвёл из пневматического пистолета восемь выстрелов по проходящим поездам, в которых находились пассажиры. В результате были повреждены окна вагонов. Люди, к счастью, не пострадали. Но пальба вызвала панику среди пассажиров, а материальный ущерб акционерному обществу «РЖД» от выстрелов превысил 70 тысяч рублей.
Судили 19-летнего екатеринбуржца в Октябрьском районном суде. Его признали виновным в хулиганстве и вандализме, и назначили наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы. Однако — условно. Испытательный срок судья отмерил в два года.
Как уточняет Уральская транспортная прокуратура, решение суда вступит в силу через 15 суток, если не будет обжаловано сторонами.
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