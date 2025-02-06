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Авито, Ozon и Wildberries возглавили топ-3 ведущих площадок для запуска онлайн-бизнеса
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Авито назвали ведущей площадкой для старта онлайн-бизнеса в России. Согласно опросу, проведённому командой «РБК Исследования рынков», 31,4% предпринимателей признали Авито одной из самых удобных площадок для запуска своего дела.
Вторую строчку в этом рейтинге занял Ozon – его выбрали 21,2%. А на третьем месте Wildberries – 20,5%. Также в пятерку лидеров вошли (хоть и со значительным отставанием) «ВКонтакте» (5,8%) и Telegram (5,8%).
Всего в опросе участвовало 1016 респондентов. В исследовании участвовали, как действующие предприниматели, кто занимается продажей товаров через интернет (645 бизнесменов), так и те, кто планирует открыть свой бизнес в ближайший год (371 человек).
По словам коммерческого директора «Авито Товаров» Алексея Ли, у площадки 70 миллионов уникальных пользователей ежемесячно и около миллиона активных пользователей, являющихся представителями малого и среднего бизнеса.
Он также добавил, что 94% сделок заключается после продавца общения с клиентом, подчеркнув, что достичь успеха на Авито можно, есть активно общаться в чатах и отвечать на звонки. Именно это, по его мнению, делает платформу более привлекательной для начинающих предпринимателей.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в отличие от маркетплейсов, работающих по комиссионной модели, Авито представляет собой платформу с минимальным порогом входа, которая не требует больших вложений для запуска бизнеса, а также даёт возможность напрямую общаться с клиентами.
Вторую строчку в этом рейтинге занял Ozon – его выбрали 21,2%. А на третьем месте Wildberries – 20,5%. Также в пятерку лидеров вошли (хоть и со значительным отставанием) «ВКонтакте» (5,8%) и Telegram (5,8%).
Всего в опросе участвовало 1016 респондентов. В исследовании участвовали, как действующие предприниматели, кто занимается продажей товаров через интернет (645 бизнесменов), так и те, кто планирует открыть свой бизнес в ближайший год (371 человек).
По словам коммерческого директора «Авито Товаров» Алексея Ли, у площадки 70 миллионов уникальных пользователей ежемесячно и около миллиона активных пользователей, являющихся представителями малого и среднего бизнеса.
«Мы не маркетплейс и не стремимся им стать, наша модель предполагает совсем другой формат взаимодействия продавца и покупателя и строится на ДНК социальной коммерции. Поэтому Авито – уникальная площадка для продажи товаров под заказ и товаров, требующих консультаций, например, мебели и предметов интерьера, одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу. Кроме того, покупатели приходят на площадку за товарами, которые сложно отыскать на других платформах, а также брендами, которые не найти в рознице»,
– сказал Алексей Ли.
Он также добавил, что 94% сделок заключается после продавца общения с клиентом, подчеркнув, что достичь успеха на Авито можно, есть активно общаться в чатах и отвечать на звонки. Именно это, по его мнению, делает платформу более привлекательной для начинающих предпринимателей.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в отличие от маркетплейсов, работающих по комиссионной модели, Авито представляет собой платформу с минимальным порогом входа, которая не требует больших вложений для запуска бизнеса, а также даёт возможность напрямую общаться с клиентами.
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