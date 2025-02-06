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В колонию строгого режима отправится житель Режа за краденные шоколадки и тушенку

15.15 Понедельник, 10 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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К четырём годам колонии строгого режима приговорил городской суд Режа местного жителя, который несколько раз обокрал продуктовый магазин.

В первый раз – это было 4 июля 2024 года – мужчина вынес 12 пачек сливочного масла. Всё это «добро» мужчина спрятал под одеждой, когда покидал магазин. Через четыре дня, 8 июля, он вернулся и вынес ещё 12 пачек масла, 4 банки тушенки, 5 плиток шоколада «Милка» и печенье. В следующий раз он вернулся в продуктовый уже в конце месяца – 27 июля, и украл 11 банок тушеной говядины. А затем снова на следующий день, 28 июля, чтобы вынести ещё 3 пачки чая, 9 банок сгущенки и 23 плитки шоколада «Особый». Однако последний раз оказался последним – его поймали с поличным.

«В суде мужчина пояснил, что пошёл на преступления в связи с тяжёлым материальным положением. Вину признал полностью, но был не согласен с размерами ущерба»,

– рассказали Вечерним ведомостям в областном суде.


Так как мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью и мошенничество, ему, как рецидивисту, суд решил назначить 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:18 У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры
12:01 К четырём годам приговорили жителя Алапаевского района за нападение на участкового
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16:44 В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
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11:29 В Екатеринбурге отец школьника напал на второклассников: Бастрыкин потребовал доклад
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