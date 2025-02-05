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В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Красноуфимске сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого 51-летнего водителя Chevrolet Lanos, который будучи в состоянии алкогольного опьянения ехал вместе с семилетним ребёнком в машине, который помимо прочего не был пристёгнут ремнём безопасности.
Водитель, увидев результат, признался, что выпил накануне вечером. После этого, как заявили в пресс-группе инспекторы проводили отца с ребёнком до детского сада, куда мужчина изначально и планировал отвезти своё чадо, после чего увезли его составлять протоколы.
На мужчину составили два материала: за нарушение правил перевозки детей (ч. 3 ст. 12.23) и пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8 КоАП). Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.
«После отстранения водителя от управления транспортным средством автоинспекторами была проведена процедура освидетельствования на трезвость, которая показала наличие состояния алкогольного опьянения. Уровень содержания алкоголя составил 0,243 мг/л»,
– рассказали в областном УГИБДД.
Водитель, увидев результат, признался, что выпил накануне вечером. После этого, как заявили в пресс-группе инспекторы проводили отца с ребёнком до детского сада, куда мужчина изначально и планировал отвезти своё чадо, после чего увезли его составлять протоколы.
На мужчину составили два материала: за нарушение правил перевозки детей (ч. 3 ст. 12.23) и пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8 КоАП). Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.
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