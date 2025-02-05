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В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине

12.41 Понедельник, 10 февраля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В Красноуфимске сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого 51-летнего водителя Chevrolet Lanos, который будучи в состоянии алкогольного опьянения ехал вместе с семилетним ребёнком в машине, который помимо прочего не был пристёгнут ремнём безопасности.

«После отстранения водителя от управления транспортным средством автоинспекторами была проведена процедура освидетельствования на трезвость, которая показала наличие состояния алкогольного опьянения. Уровень содержания алкоголя составил 0,243 мг/л»,

– рассказали в областном УГИБДД.


Водитель, увидев результат, признался, что выпил накануне вечером. После этого, как заявили в пресс-группе инспекторы проводили отца с ребёнком до детского сада, куда мужчина изначально и планировал отвезти своё чадо, после чего увезли его составлять протоколы.

На мужчину составили два материала: за нарушение правил перевозки детей (ч. 3 ст. 12.23) и пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8 КоАП). Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:41 В Красноуфимске задержали нетрезвого водителя с ребёнком в машине
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16:44 В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
15:06 62% екатеринбуржцев поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года
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