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У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня в Нижнем Тагиле из-за аварии на сетях отключились светофоры на перекрёстке возле площади Танкостроителей.
Приступить к работе по возвращению светофоров в строй обещают сегодня.
«В связи с обрывом питающего кабеля не работают светофорные объекты по Ленинградскому проспекту: на перекрестке с улицей Зари, на остановке "площадь Танкостроителей"»,
– сообщают в нижнетагильском ЦОДД.
Приступить к работе по возвращению светофоров в строй обещают сегодня.
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