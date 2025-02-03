У площади Танкостроителей в Нижнем Тагиле отключились светофоры





сообщают в нижнетагильском ЦОДД. «В связи с обрывом питающего кабеля не работают светофорные объекты по Ленинградскому проспекту: на перекрестке с улицей Зари, на остановке "площадь Танкостроителей"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня в Нижнем Тагиле из-за аварии на сетях отключились светофоры на перекрёстке возле площади Танкостроителей.Приступить к работе по возвращению светофоров в строй обещают сегодня.