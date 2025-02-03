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Из-за смертельного ДТП под Североуральском введено реверсивное движение
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 118 километре автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель» организовано реверсивное движение транспорта, предупреждает Госавтоинспекция Свердловской области. К такой мере пришлось прибегнуть из-за серьёзного ДТП.
Напомним, автоавария произошла на указанном участке автодороги сегодня, 10 февраля, неподалёку от Североуральска. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля. При этом один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью.
Полностью очистить проезжую часть от последствий аварий пока не удалось, тем более что автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства ДТП, составляя картину произошедшего. Одна полоса, меж тем, освобождена для проезда, что и позволило организовать реверсивное движение, а не отправлять автомобили в объезд.
Напомним, автоавария произошла на указанном участке автодороги сегодня, 10 февраля, неподалёку от Североуральска. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля. При этом один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью.
Полностью очистить проезжую часть от последствий аварий пока не удалось, тем более что автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства ДТП, составляя картину произошедшего. Одна полоса, меж тем, освобождена для проезда, что и позволило организовать реверсивное движение, а не отправлять автомобили в объезд.
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Под Североуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика
10 февраля 2025
10 февраля 2025