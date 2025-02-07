Возрастное ограничение 18+
Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Палисадной в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером, примерно в 18.50, в Екатеринбурге на улице Палисадной, около дома №2, Ford Focus столкнулся с Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик – пассажир «Фольсвагена».
По предварительным данным пресс-группы, в аварии виноват водитель Ford Focus, который при повороте налево не пропустил Volkswagen Passat, ехавшего прямо со встречного направления. За рулём «Форда» находился 34-летний мужчина со стажем вождения 10 месяцев – за это время за дважды привлекли к административной ответственности за отсутствие на машине знака «Начинающий водитель» (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Со слов неопытного водителя, он не увидел «Фольсваген», когда поворачивал.
«Ребёнок в автомашине перевозился на заднем пассажирском сидении справа в ДУУ, без нарушения ПДД. С места ДТП с ушибом грудной клетки доставлен в ДГКБ № 9»,
– сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
По предварительным данным пресс-группы, в аварии виноват водитель Ford Focus, который при повороте налево не пропустил Volkswagen Passat, ехавшего прямо со встречного направления. За рулём «Форда» находился 34-летний мужчина со стажем вождения 10 месяцев – за это время за дважды привлекли к административной ответственности за отсутствие на машине знака «Начинающий водитель» (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Со слов неопытного водителя, он не увидел «Фольсваген», когда поворачивал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Богдановичем смертельное ДТП с участием «Лады» и «Форда»
07 февраля 2025
07 февраля 2025
В Берёзовском Daewoo Matiz насмерть сбил пенсионерку
04 февраля 2025
04 февраля 2025
В Арамили под колёса грузовика угодил 12-летний школьник
06 февраля 2025
06 февраля 2025