Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на Палисадной в Екатеринбурге





– сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД. «Ребёнок в автомашине перевозился на заднем пассажирском сидении справа в ДУУ, без нарушения ПДД. С места ДТП с ушибом грудной клетки доставлен в ДГКБ № 9»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, примерно в 18.50, в Екатеринбурге на улице Палисадной, около дома №2, Ford Focus столкнулся с Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик – пассажир «Фольсвагена».По предварительным данным пресс-группы, в аварии виноват водитель Ford Focus, который при повороте налево не пропустил Volkswagen Passat, ехавшего прямо со встречного направления. За рулём «Форда» находился 34-летний мужчина со стажем вождения 10 месяцев – за это время за дважды привлекли к административной ответственности за отсутствие на машине знака «Начинающий водитель» (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Со слов неопытного водителя, он не увидел «Фольсваген», когда поворачивал.