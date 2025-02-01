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СМИ сообщают о вспыхнувшем на Уралмаше троллейбусе
Фото: «Транспортные новости ЕКБ» / t.me/newsEKBtransport
СМИ сообщают, что на Уралмаше вспыхнул троллейбус, курсирующий по маршруту №38.
Кадры, на которым видно, как горит троллейбус, опубликовали в телеграм-канале «Транспортные новости ЕКБ».
Кадры, на которым видно, как горит троллейбус, опубликовали в телеграм-канале «Транспортные новости ЕКБ».
«Причина – был выбит автомат»,
– сообщает ресурс.
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