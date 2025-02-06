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Свердловский областной суд оставил бывшего министра ЖКХ региона Смирнова в СИЗО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд не нашёл оснований для того, чтобы отправить бывшего министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова под домашний арест.
Как сообщили в областном суде, адвокат Николая Смирнова обжаловал постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения для бывшего министра в виде содержания в СИЗО с просьбой заменить её на домашний арест.
Однако суд в этом отказал.
Напомним, экс-министра ЖКХ области обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
Как сообщили в областном суде, адвокат Николая Смирнова обжаловал постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения для бывшего министра в виде содержания в СИЗО с просьбой заменить её на домашний арест.
Однако суд в этом отказал.
«Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения признал постановление суда первой инстанции законным и обоснованным. В удовлетворении жалобы защитника отказано. Николай Смирнов останется под арестом по 17 марта включительно»,
– сказали в суде.
Напомним, экс-министра ЖКХ области обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
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