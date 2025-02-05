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В Екатеринбурге пройдёт фестиваль цифрового арта
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В августе в Екатеринбурге состоится фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Принять участие приглашают художников со всего мира.
Фестиваль в уральской столице будет проходит в четвёртый раз. В этом году его главной темой будет диффузия – исследование коммуникации между людьми, культурами, а также взаимодействию живого и неживого, аналогового и цифрового, человека и искусственного интеллекта, рассказывают на городском портале.
На сегодняшний день заявку на участие подали 43 художника. Среди них авторы из Екатеринбурга (и области), Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Калининграда и других российских городов. Также несколько заявок поступило от художников из Китая, Индии, Бразилии и Белоруссии.
Ожидается, что работы участников удастся разместить не только в выставочных помещениях, но и на улицах города.
Планируется, что фестиваль Play DigitalArt состоится с 7 по 13 апреля.
Фестиваль в уральской столице будет проходит в четвёртый раз. В этом году его главной темой будет диффузия – исследование коммуникации между людьми, культурами, а также взаимодействию живого и неживого, аналогового и цифрового, человека и искусственного интеллекта, рассказывают на городском портале.
На сегодняшний день заявку на участие подали 43 художника. Среди них авторы из Екатеринбурга (и области), Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Калининграда и других российских городов. Также несколько заявок поступило от художников из Китая, Индии, Бразилии и Белоруссии.
Ожидается, что работы участников удастся разместить не только в выставочных помещениях, но и на улицах города.
Планируется, что фестиваль Play DigitalArt состоится с 7 по 13 апреля.
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