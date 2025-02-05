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В Екатеринбурге пройдёт фестиваль цифрового арта

11.43 Пятница, 7 февраля 2025
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
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В августе в Екатеринбурге состоится фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Принять участие приглашают художников со всего мира.

Фестиваль в уральской столице будет проходит в четвёртый раз. В этом году его главной темой будет диффузия – исследование коммуникации между людьми, культурами, а также взаимодействию живого и неживого, аналогового и цифрового, человека и искусственного интеллекта, рассказывают на городском портале.

На сегодняшний день заявку на участие подали 43 художника. Среди них авторы из Екатеринбурга (и области), Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Калининграда и других российских городов. Также несколько заявок поступило от художников из Китая, Индии, Бразилии и Белоруссии.

Ожидается, что работы участников удастся разместить не только в выставочных помещениях, но и на улицах города.

Планируется, что фестиваль Play DigitalArt состоится с 7 по 13 апреля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:05 Молодого «кибербандита» из Туринска задержали за «вирусные» преступления
18:45 В одиннадцати свердловских пожарах среды обошлось без пострадавших
18:41 В Верхней Пышме определятся с местом для стелы «Город трудовой доблести»
17:36 В Каменске-Уральском десятилетний ребёнок вдохнул колпачок от шариковой ручки
17:06 СМИ сообщают об аварийном отключении света на ЖБИ в Екатеринбурге
16:44 В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда на Площадь 1905 года вернут парковку
16:20 Бывший полицейский в Екатеринбурге получил семь с половиной лет строгого режима
15:45 Свердловский областной суд оставил бывшего министра ЖКХ региона Смирнова в СИЗО
15:14 В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом с легковушкой столкнулся автобус
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