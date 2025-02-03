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В Туринском районе в смертельном ДТП разбилась женщина на Ford Focus
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около 02.00, в Туринском районе произошла смертельная авария, в результате которой погибла 53-летняя водительница Ford Focus.
По информации свердловского управления ГИБДД, женщина на большой скорости ехала в сторону села Городище, когда вдруг не справилась с управлением. Предполагается, что из-за этого она съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП водительница получила тяжёлые травмы и скончалась на месте происшествия ещё до прибытия «скорой».
Установлено, что у погибшей был опят вождения пять лет. И за всё это время они ни разу не подвергалась административным взысканиям за несоблюдение ПДД. Тем не менее, как оказалось, правил дорожного движения она нарушала. При осмотре машины автоинспекторы заметили, что ремень безопасности не был пристёгнут. В областном УГИБДД считают, что он мог спасти ей в этой аварии.
Также сообщается, что незадолго до происшествия у погибшей дома произошёл семейный конфликт. Об этом рассказали её близкие.
По информации свердловского управления ГИБДД, женщина на большой скорости ехала в сторону села Городище, когда вдруг не справилась с управлением. Предполагается, что из-за этого она съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП водительница получила тяжёлые травмы и скончалась на месте происшествия ещё до прибытия «скорой».
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Установлено, что у погибшей был опят вождения пять лет. И за всё это время они ни разу не подвергалась административным взысканиям за несоблюдение ПДД. Тем не менее, как оказалось, правил дорожного движения она нарушала. При осмотре машины автоинспекторы заметили, что ремень безопасности не был пристёгнут. В областном УГИБДД считают, что он мог спасти ей в этой аварии.
Также сообщается, что незадолго до происшествия у погибшей дома произошёл семейный конфликт. Об этом рассказали её близкие.
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