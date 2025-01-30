В Екатеринбурге «завуч» убедила школьницу перевести родительские деньги на «безопасные счета»





– рассказали в полиции. «Ребёнка напугали тем, что денежные средства родителей в опасности, и их нужно срочно перевести на "безопасные счета"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге телефонные мошенники убедили школьницу в том, что денежные средства родителей в опасности и заставили перевести деньги на «безопасные счета».Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, девочке позвонила неизвестная, представившаяся «завучем» школы, в которой учился ребёнок. Свой звонок «завуч» объяснила необходимостью получить от девочки код из SMS-сообщения якобы для того, чтобы что-то отредактировать в электронном дневнике. Школьница послушно все требования выполнила, после чего ей стали звонить другие люди, которые уже представлялись сотрудниками «Росфинмониторинга» и «генеральной прокуратуры». Они стали убеждать девочку в том, что некие злоумышленники якобы получили доступ к банковским картам родителей.Школьницу убедили взять телефон мамы и самостоятельно перевести все деньги на «безопасные счета», которые на самом деле были счетами мошенников. После того как деньги «растворились» девочка рассказала о произошедшем своей маме. Всего на её счету в этот момент было 275 тысяч рублей.