Более 100 человек требуют вернуть деньги за несостоявшийся концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге





– говорится в сообщении управления. «Организатору концерта предложено в срок 10 календарных дней с момента получения предложения вернуть потребителям денежные средства за билеты на несостоявшийся концерт и сервисные сборы. В случае неисполнения предложения о досудебном урегулировании спора Роспотребнадзор направит исковое заявление в интересах группы потребителей в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщают, что более 100 человек требуют вернуть деньги за концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге, который переносили дважды.Концерт должен был пройти 6 апреля 2024 года, но затем его перенесли, а потом ещё раз. Зрители ждали выступление артиста в октябре 2024 года, но концерт снова не состоялся, и люди стала требовать возврат средств, но, как сообщают в ведомстве, в агентствах, где они приобретали билеты, им стали отказывать. Тогда в Роспотребнадзоре предложили присоединиться к групповому иск.На сегодняшней день о своём желании вернуть билеты заявили более 100 человек. Организатору концерта в ведомстве пока ещё предлагают урегулировать вопрос в досудебном порядке.