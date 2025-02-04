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Возле 181-й екатеринбургской школы мужчина ударил восьмилетнего ребёнка

10.48 Пятница, 7 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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СМИ сообщают, что возле школы №181 в Екатеринбурге отец одного из учащихся пришёл на разборки с восьмилетним обидчиком вместо своего сына и ударил ребёнка так, что тот упал и сломал позвоночник.

По информации Е1, второклассники после уроков собирались выяснять отношения с третьеклассниками, которые их задирали. Однако, как сообщается, один из мальчиков не захотел идти на разборки. Из-за этого над ним стали насмехаться. Именно это, по данным издания, якобы заставило мужчину прийти выяснять отношения вместо своего сына.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина ударяет или толкает ребёнка, после чего тот падает.

Не совсем понятно, на ком именно мужчина выместил злость: на друзьях или обидчиках сына. Важнее то, что пострадавший ребёнок после падения стал жаловаться на боль в спине. Позже при диагностике у него обнаружили компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

В полиции школьный инцидент не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:41 В Верхней Пышме определятся с местом для стелы «Город трудовой доблести»
17:36 В Каменске-Уральском десятилетний ребёнок вдохнул колпачок от шариковой ручки
17:06 СМИ сообщают об аварийном отключении света на ЖБИ в Екатеринбурге
16:44 В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда на Площадь 1905 года вернут парковку
16:20 Бывший полицейский в Екатеринбурге получил семь с половиной лет строгого режима
15:45 Свердловский областной суд оставил бывшего министра ЖКХ региона Смирнова в СИЗО
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